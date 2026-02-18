Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz rüzgarın tersine gitme hissi yaşıyor olabilirsin. Özgürlüğüne düşkün sen, biraz daha fazla mekan ve zaman ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Belki de bu durumu partnerinle paylaşmanın zamanı gelmiştir. Unutma ki açık ve dürüst bir iletişim, her türlü sorunu çözmenin anahtarıdır ve ilişkileri daha da güçlendirir.

Kendi ihtiyaçlarını ve duygularını ifade etmekten çekinme, çünkü bu senin en doğal hakkın. Ancak bu konuda bir uyarımız var: Özgürlük arzun, ayrılık habercisi de olabilir. Bu durumu dikkatlice düşün ve kararını ona göre ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…