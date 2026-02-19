onedio
İlk Sahurunu Yapan Sefo'nun Ramazanın İlk Gününde Yaptığı Açıklama Tartışma Yarattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2026 - 15:50

Ramazanın ilk gününde Sefo'dan sahur paylaşımı geldi. Sahur sofrasını paylaşan Sefo'nun 'Açın halinden anlayacağız diye ben öyle bir yedim ki...' açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz seneye Demet Akalın'la beraber yaptığı "Yerinde Dur" şarkısıyla damga vuran Sefo'yu tanımayan yoktur.

Son zamanların en başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde etti.

''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran Sefo, arka arkaya çıkardığı single'ların hepsiyle parlamayı başardı. Haliyle, hem özel hayatı merak edilen hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine oturan isimlerden biri haline geldi.

Geçtiğimiz saatlerde de ramazanın ilk gününde yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

İlk sahurunu yapan ve sahur sofrasını paylaşan Sefo'nun 'Açın halinden anlayacağız diye ben öyle bir yedim ki günaha girmiş bile olabilirim.' açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. 

X'te 'Oruç, açın halinden anlamak için tutulmaz' vurgusu yapıldı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mubeyyen Torun

Zenginler için şova dönüşüyor sahur ve iftar sofraları... Sırf gösteriş... ibadet gizli olmalı

DArtagnan

Şu düşük IQ'lar olmasa zeki adamlar nasıl kendini belli edecek :D masanın bolluğu çeşittin çok olmasından değil adamlar 10 kişi :) yoksa masada normal kahval... Devamını Gör

Hermione Granger

Yazık dini anlamda kafası da karışık. Mesela "oburluk" Hristiyanlıkta 7 günahtan biridir ama bizde sahurda çok yemekle ilgili bi ayet/hadis vs olduğunu sanmı... Devamını Gör