İlk Sahurunu Yapan Sefo'nun Ramazanın İlk Gününde Yaptığı Açıklama Tartışma Yarattı
Ramazanın ilk gününde Sefo'dan sahur paylaşımı geldi. Sahur sofrasını paylaşan Sefo'nun 'Açın halinden anlayacağız diye ben öyle bir yedim ki...' açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz seneye Demet Akalın'la beraber yaptığı "Yerinde Dur" şarkısıyla damga vuran Sefo'yu tanımayan yoktur.
Geçtiğimiz saatlerde de ramazanın ilk gününde yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.
Zenginler için şova dönüşüyor sahur ve iftar sofraları... Sırf gösteriş... ibadet gizli olmalı
Şu düşük IQ'lar olmasa zeki adamlar nasıl kendini belli edecek :D masanın bolluğu çeşittin çok olmasından değil adamlar 10 kişi :) yoksa masada normal kahval... Devamını Gör
Yazık dini anlamda kafası da karışık. Mesela "oburluk" Hristiyanlıkta 7 günahtan biridir ama bizde sahurda çok yemekle ilgili bi ayet/hadis vs olduğunu sanmı... Devamını Gör