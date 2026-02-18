onedio
Uzun Süre Yoğun Bakımda Kalıp Ölümden Dönen Murat Cemcir'den Aylar Sonra İlk Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2026 - 23:35

Geçtiğimiz kasım ayında yaşadığı zorlu süreçten sonra kabuğuna çekilen Murat Cemcir'in nasıl olduğu merak ediliyordu. Ölümden dönen Murat Cemcir'den aylar sonra ilk paylaşım geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz kasım ayında yürekleri ağızlara getiren bir sağlık sorunu yaşamıştı.

İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi İkimiz, Baba Parası, Ailecek Şaşkınız gibi birçok yapımla yıldızını parlatan Murat Cemcir, 26 Kasım'da evinde aniden fenalaşmıştı.

İç kanama şüphesiyle Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'e yapılan tetkikler sonrası divertikül (bağırsak) kanaması tespit edilmişti. 

Yoğun bakımda yaklaşık beş gün boyunca tedavi gören Cemcir, durumunun istikrarlı şekilde iyileşmesi üzerine normal servise alınmış, ancak 9 Aralık'ta taburcu olabilmişti.

Kaçıranlar için Cemcir'in taburcu olduktan sonraki ilk paylaşımının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşadığı zorlu süreci “ömürümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi” sözleriyle anlatan Murat Cemcir, kabuğuna çekilmişti.

Aylar sonra Murat Cemcir'den ilk paylaşım geçtiğimiz saatlerde geldi. Rutinine döndüğünü belirten Cemcir'in son ve sağlıklı hali hayranlarını sevindirdi.

