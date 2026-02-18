Rihanna'dan Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak O Açıklama Geldi

2000’lerin sonundan 2010’ların ortasına kadar pop, R&B ve hit listeleri resmen onun kontrolündeydi, hatırlatmaya gerek yok herhalde!

Attığı her adımla olay olan Rihanna, global star tanımını yeniden yazdı, sesiyle olduğu kadar tarzıyla da pop kültürü şekillendirdi.

Ama ne yazık ki aması var. Kaç zaman oldu hatırlamayanlarınız olabilir, biz şöyle bir hatırlatalım; Rihanna 2016’da çıkan Anti albümünden beri yeni bir stüdyo albümü yayınlamıyor.

Sahne tarafı da pek iç açıcı değil; uzun süredir turne yok, tam kapsamlı konser yok.

Yeni müzik yok.

Evet, müzik devi ama mikrofonu beklenenden de uzun bir süredir kenarda, tozlu raflarda duruyor...