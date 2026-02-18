onedio
Rihanna'dan Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak O Açıklama Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2026 - 20:28

Yıllardır R9 albümünü bekleyen Rihanna hayranları, bu kez gelen iddia karşısında şoke oldu. Ünlü yıldızın bir Fenty etkinliğinde “R9 asla çıkmayacak” ve “şarkı söylemeyi unuttum” dediği öne sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sözler, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Rihanna denince haşa kulaklarımızda “Umbrella”, “Diamonds”, “Only Girl”, “We Found Love” ve daha niceleri çalıyor.

2000’lerin sonundan 2010’ların ortasına kadar pop, R&B ve hit listeleri resmen onun kontrolündeydi, hatırlatmaya gerek yok herhalde!

Attığı her adımla olay olan Rihanna, global star tanımını yeniden yazdı, sesiyle olduğu kadar tarzıyla da pop kültürü şekillendirdi. 

Ama ne yazık ki aması var. Kaç zaman oldu hatırlamayanlarınız olabilir, biz şöyle bir hatırlatalım; Rihanna 2016’da çıkan Anti albümünden beri yeni bir stüdyo albümü yayınlamıyor. 

Sahne tarafı da pek iç açıcı değil; uzun süredir turne yok, tam kapsamlı konser yok. 

Yeni müzik yok. 

Evet, müzik devi ama mikrofonu beklenenden de uzun bir süredir kenarda, tozlu raflarda duruyor...

Müzikten uzaklaştığı bu yıllarda Rihanna boş durdu sanıyorsanız yanılıyorsunuz elbette.

Fenty Beauty, Savage X Fenty ve moda iş birlikleriyle bambaşka bir imparatorluk kurdu. Belki de herkesten çok daha akıllıca davrandı; kısa süre içerisinde yalnızca ikon bir şarkıcı değil milyar dolarlık bir marka patronu oldu. 

Aşkta da sonunda huzuru buldu. A$AP Rocky ile 2020’den beri birlikte olan Rihanna, kısa sürede aile kurma moduna geçti. Çiftin çocukları peş peşe geldi: 2022’de ilk bebek, 2023’te ikinci, 2024’te üçüncü... 

Biz yorulduk, o yorulmadı. Öyle bir noktaya geldik ki Rihanna’yı hamile değilken görmeye alışkın değiliz artık.

Bir anda evine kapanıp üç çocuk annesi olan, “bir tane daha yolda mı?” enerjisi veren dünya starı senaryosu pek beklenen bir şey değildi açıkçası. Gelin görün ki magazin kulisleri şimdiden 4. çocuk ihtimalini fısıldamaya başladı bile.

Yıllardır tablo aynı: Hayranlar albüm soruyor, Rihanna gülümsüyor... Sonra yeni bir bebek haberi geliyor!

Fakat ne zaman albüm sorulsa konuyu değiştiren ve topu taca atan yıldızın bu kez ipleri kopardığı konuşuluyor. 

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Fenty etkinliğinde, Rihanna’nın bir hayranına R9 albümünün hiç çıkmayacağını söylediği iddiası ortalığı karıştırdı. Yetmedi, bu sözlerin devamında “Şarkı söylemeyi unuttum” dediği öne sürüldü.

Yıllardır albüm bekleyen hayranlar için bu açıklama resmen buz gibi bir duş etkisi yarattı. “Unuttum” demesi iyice sinir bozdu. 

Pek çok kişi için bu laf, sabır taşını çatlatan son damla oldu. Kabul edelim, biz yeni bebek haberlerine alıştık ama bu kez beklenti net: bebek değil, şarkı istiyoruz... Hem de ertelemesiz, kaçamaksız. Rihanna mikrofonu bırakıp sessizce çekilecek bir isim değil. Bu hikaye burada bitmemeli!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kedi Oyuncağı

aman ne büyük skandal

Sera ZhuZhu

oldugunde cocuklarina bile yetecek bir servetin sahibi. ne diye saatlerce calissin. insanlari da anlamiyorum, belli ki bu insanlarin yasamla arasi cok iyi ve... Devamını Gör

