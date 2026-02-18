onedio
Hande Ataizi'den Beren Saat'in CapitaliZoo Şarkısına Sert Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2026 - 18:28

11 Şubat'ta şarkıcılık kariyerine adım atarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu çıkaran Beren Saat'in performansına bir yorum da Hande Ataizi'nden geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Beren Saat, 11 Şubat'ta şarkıcılık kariyerine ilk adımını attı.

Uzun bir süredir eşi Kenan Doğulu'yla beraber bir albüm üzerinde çalıştığını söyleyen Beren Saat, ilk şarkısı CapitaliZoo'yu birkaç gün önce dinleyiciyle buluşturdu. 

Tamamı İngilizce olan şarkı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken kiminin alay konusu kiminin gurur sebebi oldu. 

Bazıları ilk şarkı için farklı ve başarılı bir deneme olduğunu savunurken bazıları da hiç denenmemesi gereken bir girişim olduğuna kanaat getirdi. Birçok ünlü peş peşe Beren Saat'in yeni şarkısını ve şarkıcılığını yorumlarken en yumuşak yorum Aşk-ı Memnu'daki annesi Nebahat Çehre'den gelmişti.

Beren Saat'in şarkısı geçtiğimiz saatlerde de Hande Ataizi'ne soruldu.

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra çekilen Bihter filminde yeni Firdevs Hanım'ı canlandıran Hande Ataizi, sert bir yorumda bulundu. 

'Beğenmedim. Bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş. Gerek yoku bence böyle bir şeye. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır' ifadelerini kullandı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
