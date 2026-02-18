Şeyma Subaşı, Kendall Jenner'ın Paylaşımına Özendi

Reality şovlarla ünlenen Kardashian–Jenner ailesi içinde, şöhretini podyumlara taşıyan nadir isimlerden olan Kendall Jenner, genç yaşta dünyanın en çok kazanan modelleri arasına girdi.

Versace’den Chanel’e, Met Gala kırmızı halısından global kampanyalara uzanan kariyeriyle dikkat çeken Kendall, aynı zamanda ailenin en az skandala karışan üyelerinden biri olmayı da başardı. Hoş, birkaç hafta önce ablası Kim Kardashian ve eski sevgilisi Lewis Hamilton'un aşk pozlarını konuştuk, o da bir şekilde kendini magazinin göbeğinde buldu ama olsun!

Yaklaşık iki ay önce de Sabahattin Ali paylaşımıyla konuşmuştuk kendisini. Instagram hikayesinde Kürk Mantolu Madonna kitabını paylaşan Kendall Jenner, hepimize 'As bayrakları' dedirtmiş, kitabın da dünyada popüler hale gelmesine vesile olmuştu.