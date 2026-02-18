Şeyma Subaşı, Kendall Jenner'ın Paylaşımına Özendi
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı dump'ında Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabına yer verdi. Yerli fenomenimiz Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dünyaca ünlü model, Kardashian ailesinin bekar takılmayı seven, çocuksuz tek üyesi Kendall Jenner'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Kendall Jenner'ın Kürk Mantolu Madonna'ya iki ay sonra dump'ında yeniden yer vermesi yerli fenomenimiz Şeyma Subaşı'yı harekete geçirdi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Bütün bu romantik şeyleri yazdı ve ultra zengin eski kocasından yüklü nafaka almaya devam etti