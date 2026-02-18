onedio
Şeyma Subaşı, Kendall Jenner'ın Paylaşımına Özendi

Şeyma Subaşı, Kendall Jenner'ın Paylaşımına Özendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2026 - 16:53

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı dump'ında Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabına yer verdi. Yerli fenomenimiz Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dünyaca ünlü model, Kardashian ailesinin bekar takılmayı seven, çocuksuz tek üyesi Kendall Jenner'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Dünyaca ünlü model, Kardashian ailesinin bekar takılmayı seven, çocuksuz tek üyesi Kendall Jenner'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Reality şovlarla ünlenen Kardashian–Jenner ailesi içinde, şöhretini podyumlara taşıyan nadir isimlerden olan Kendall Jenner, genç yaşta dünyanın en çok kazanan modelleri arasına girdi. 

Versace’den Chanel’e, Met Gala kırmızı halısından global kampanyalara uzanan kariyeriyle dikkat çeken Kendall, aynı zamanda ailenin en az skandala karışan üyelerinden biri olmayı da başardı. Hoş, birkaç hafta önce ablası Kim Kardashian ve eski sevgilisi Lewis Hamilton'un aşk pozlarını konuştuk, o da bir şekilde kendini magazinin göbeğinde buldu ama olsun!

Yaklaşık iki ay önce de Sabahattin Ali paylaşımıyla konuşmuştuk kendisini. Instagram hikayesinde Kürk Mantolu Madonna kitabını paylaşan Kendall Jenner, hepimize 'As bayrakları' dedirtmiş, kitabın da dünyada popüler hale gelmesine vesile olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kendall Jenner'ın Kürk Mantolu Madonna'ya iki ay sonra dump'ında yeniden yer vermesi yerli fenomenimiz Şeyma Subaşı'yı harekete geçirdi.

Kendall Jenner'ın Kürk Mantolu Madonna'ya iki ay sonra dump'ında yeniden yer vermesi yerli fenomenimiz Şeyma Subaşı'yı harekete geçirdi.

Kendall Jenner, dün paylaştığı dump'ta iki ay önce hikayesine eklediği Kürk Mantolu Madonna'yı yeniden öne çıkardı. 

Bunu gören Şeyma Subaşı, yaklaşık bir saat içerisinde Sabahattin Ali'nin İngilizce Kürk Mantolu Madonna'sını hikayesinde paylaşarak, kitap hakkında da bilgilendirme yaptı. 

Sabahattin Ali'nin en sevdiğim romancılar arasında olduğunu belirten Şeyma Subaşı paylaşımına,

'İçine yerleşen, patlayıp sönmeyen; ruhunuzda kök salan ve sizi asla tam olarak terk etmeyen bir aşkın hikayesi. Gizlediğimiz iç dünyalar hakkında. Özlem hakkında. Bir kez derinden görülüp bir daha asla eskisi gibi olamamak hakkında.” notunu düştü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Ali Baran Ceydeliler

Bütün bu romantik şeyleri yazdı ve ultra zengin eski kocasından yüklü nafaka almaya devam etti