Ölümden Dönen Murat Cemcir’den Hastaneye Kaldırılmasının Ardından İlk Paylaşım Geldi

Instagram hesabından bir açıklama paylaşan Cemcir, yaşadığı zorlu süreci “ömürümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi” sözleriyle anlattı.

Cemcir, ameliyat sonrası kritik olan ilk 72 saatin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“(Ameliyat sonrası riskli dönem)

3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek… Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi…

Başta doktorlarım olmak üzere benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün Acıbadem Maslak Hastanesi personeline teşekkür ediyorum.”

Oyuncu, “Merhaba 2. Hayat” diyerek başladığı mesajının devamında hem ailesine hem de kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti:

“Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; geçmiş olsun demek için hastaneye gelip beni ziyaret eden, telefonla arayan, mesaj atan, beni tanıyan veya tanımayan herkes… Bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden geçmiş olsun dileyenler… Herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum.”

Cemcir, operasyon sürecinin düşündüğünden daha riskli geçtiğini belirterek şu sözleri ekledi:

“Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş… Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu.”

Tedavisinin ardından evde istirahat dönemine geçtiğini belirten oyuncu, kendisine destek olan yakınlarına da özel olarak teşekkür etti:

“Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum, refakatçilerime teşekkür ediyorum.”

Murat Cemcir’in sağlık durumunun iyiye gittiği, tedavisinin evde devam edeceği öğrenildi.