Ölümden Dönen Murat Cemcir’den Hastaneye Kaldırılmasının Ardından İlk Paylaşım Geldi
Geçirdiği operasyon sonrası üç gün yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'den ilk paylaşım geldi. “Ameliyat sonrası 72 saat beklemek, ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi” diyerek yaşadığı korkuyu anlatan oyuncu, geçmiş olsun dileği gönderen herkese tek tek teşekkür ederek sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde evinde aniden rahatsızlanarak iç kanama şüphesiyle Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alınan oyuncu Murat Cemcir, günler süren riskli sürecin ardından ilk paylaşımını yaptı.
