Programdan Çıkarıldı: Hakkında Çıkan İddialar Sonrası Evrim Akın'ın "Ev Gezmesi" Programının Sunucusu Değişti

Yıllar önce Bez Bebek’te canlandırdığı “Nana” karakteriyle çocukların, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programıyla da evlere konuk olmayı sevenlerin gönlüne giren Evrim Akın, uzun süredir televizyonun en tanıdık yüzlerinden biri. Hem çocuklara hitap eden eğlenceli tavrı hem de ünlülerin evlerine girip keyifli sohbetler yaptığı formatlarla, ekranların en bilindik isimlerinden biri olan Akın son dönemde hakkındaki iddialarla gündemde.

Tüm bu tartışmalar sürerken gözler doğal olarak Evrim Akın’ın yıllardır yüzü olduğu “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına çevrildi. Ünlülerin evlerine girip dekorasyon ve sohbet şeklinde ilerleyen program, Kanal D’nin pazar klasiği hâline gelmişti. Ancak son günlerde sosyal medyada, programın adının “Pazar Gezmesi” olarak güncellendiği, afişlerde “Evrim Akın” isminin olmadığı fark edildi.

2. sayfa'nın haberine göre, Evrim Akın'ın programdan çıkarıldığı ve sunucunun değiştiği öğrenildi.