Programdan Çıkarıldı: Hakkında Çıkan İddialar Sonrası Evrim Akın'ın "Ev Gezmesi" Programının Sunucusu Değişti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 10:30

Yıllar önce Bez Bebek’te canlandırdığı “Nana” karakteriyle çocukların, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programıyla da evlere konuk olmayı sevenlerin gönlüne giren Evrim Akın, uzun süredir televizyonun en tanıdık yüzlerinden biri. Hem çocuklara hitap eden eğlenceli tavrı hem de ünlülerin evlerine girip keyifli sohbetler yaptığı formatlarla, ekranların en bilindik isimlerinden biri olan Akın son dönemde hakkındaki iddialarla gündemde. 

Tüm bu tartışmalar sürerken gözler doğal olarak Evrim Akın’ın yıllardır yüzü olduğu “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına çevrildi. Ünlülerin evlerine girip dekorasyon ve sohbet şeklinde ilerleyen program, Kanal D’nin pazar klasiği hâline gelmişti. Ancak son günlerde sosyal medyada, programın adının “Pazar Gezmesi” olarak güncellendiği, afişlerde “Evrim Akın” isminin olmadığı fark edildi. 

2. sayfa'nın haberine göre, Evrim Akın'ın programdan çıkarıldığı ve sunucunun değiştiği öğrenildi.

“Bez Bebek”te Yağmur’u oynayan Asena Keskinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yıllar önce dizi setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Asena Keskinci, saçının çekildiğini, yüzüne sigara dumanı üflendiğini, “annenle baban boşanıyor, seni diziden attırırsam sokakta kalırsınız” gibi cümleler duyduğunu öne sürdü. Ayrıca yıllar içinde Akın’ın babasıyla ilişki yaşamaya başladığını ve bugün birlikte olduklarını söyleyerek “üvey annelik” iddiasını da gündeme getirdi.

İddialar sonrası ilk etapta Akın’ın avukatı yazılı bir açıklama yayımladı ve iddiaların tamamen gerçek dışı, hayal ürünü ve asılsız olduğunu belirterek Keskinci’nin anlattığı olayların tamamını reddetti.

Ardından Evrim Akın kameralar karşısına geçti. Bir basın toplantısı düzenleyen isim gözyaşları içerisinde “Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil, bu bir itibar suikastı” şeklinde başladığı açıklamasında, kendisini kadın, çocuk ve hayvan hakları konusunda hassas biri olarak tanımlayıp sette kimseye, hele bir çocuğa şiddet uygulamasının mümkün olmadığını söyledi. Asena’nın anlattığı sigara dumanı, saç çekme gibi olayların hiçbirinin yaşanmadığını, dizi setinde sigara içmenin de yasak olduğunu vurguladı. Hatta “Madem bu kadar kötüyüm, neden yıllar boyunca benimle programlara çıktı, neden sosyal medyadan ‘Seni seviyorum Evrim abla’ diye mesajlar attı?” diyerek yazışmalarını paylaşmıştı.

Evrim Akın, son yıllarda Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programıyla gündemdeydi; ünlü isimlerin evlerinin gezildiği, ev dekorasyonu ve sohbet ağırlıklı olan bu format ilgiyle takip ediliyordu.

Kanal D’nin resmi sitesinde program hâlâ “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” adıyla yer alıyor ve 120+ bölüm arşivi, son bölümlerle birlikte listelenmiş durumda. 

Ancak Kanal D'nin resmi sosyal medya hesabının takip ettiği programın afişinin ve adının değiştiği fark edildi. Eskiden adı 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' olan şovun, logosu benzer kalırken adının 'Pazar Gezmesi' olarak değiştiği görüldü.

Programın yeni adıyla oluşturulan hesabı Kanal D'nin takip ettiği görülürken ne Evrim Akın'ın bu hesabı takip ettiği ne de hesap tarafından takip edildiği fark edildi.

Öte yandan, “Pazar Gezmesi” aslında yıllar önce Nazlı Ilıcak’ın sunduğu bambaşka bir format olarak Kanal D’de yayınlanmıştı.

Sosyal medyada isim ve afiş değişikliklerinden dolayı “Acaba format ‘Pazar Gezmesi’ adıyla mı devam edecek? Evrim Akın programdan mı çıkarıldı?” soruları dolaşırken iddialar 2. sayfa'nın haberiyle doğrulandı.

2. sayfa'nın haberine göre, Evrim Akın "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programından çıkarıldı. Programın adı Pazar Gezmesi olarak değiştirildi.

Pazar Gezmesi programını Asiye Acar'ın sunacağı öğrenildi.

