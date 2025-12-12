Programdan Çıkarıldı: Hakkında Çıkan İddialar Sonrası Evrim Akın'ın "Ev Gezmesi" Programının Sunucusu Değişti
Yıllar önce Bez Bebek’te canlandırdığı “Nana” karakteriyle çocukların, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programıyla da evlere konuk olmayı sevenlerin gönlüne giren Evrim Akın, uzun süredir televizyonun en tanıdık yüzlerinden biri. Hem çocuklara hitap eden eğlenceli tavrı hem de ünlülerin evlerine girip keyifli sohbetler yaptığı formatlarla, ekranların en bilindik isimlerinden biri olan Akın son dönemde hakkındaki iddialarla gündemde.
Tüm bu tartışmalar sürerken gözler doğal olarak Evrim Akın’ın yıllardır yüzü olduğu “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına çevrildi. Ünlülerin evlerine girip dekorasyon ve sohbet şeklinde ilerleyen program, Kanal D’nin pazar klasiği hâline gelmişti. Ancak son günlerde sosyal medyada, programın adının “Pazar Gezmesi” olarak güncellendiği, afişlerde “Evrim Akın” isminin olmadığı fark edildi.
2. sayfa'nın haberine göre, Evrim Akın'ın programdan çıkarıldığı ve sunucunun değiştiği öğrenildi.
“Bez Bebek”te Yağmur’u oynayan Asena Keskinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yıllar önce dizi setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.
Evrim Akın, son yıllarda Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programıyla gündemdeydi; ünlü isimlerin evlerinin gezildiği, ev dekorasyonu ve sohbet ağırlıklı olan bu format ilgiyle takip ediliyordu.
Programın yeni adıyla oluşturulan hesabı Kanal D'nin takip ettiği görülürken ne Evrim Akın'ın bu hesabı takip ettiği ne de hesap tarafından takip edildiği fark edildi.
2. sayfa'nın haberine göre, Evrim Akın "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programından çıkarıldı. Programın adı Pazar Gezmesi olarak değiştirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın