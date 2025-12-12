onedio
Eski Aşkının Yengesiyle Aynı Karede: Hadise ve Nazlı Sabancı'nın Birlikte Paylaşımı X’i Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 08:58

Hadise’nin adı yıllar önce Sabancı ailesinin ortanca oğlu Hakan Sabancı ile anılmış, bu aşk dedikodusu uzun süre gündemden düşmemişti. Aradan yıllar geçti, Hakan evlenmedi ama abisi Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı aileye gelin olarak girdi ve “yenge” koltuğuna oturdu. Şimdi ise Hadise’nin, eski aşk dedikodularının sahibinin yengesi Nazlı Sabancı ile aynı karede yer aldığı fotoğraf X’i resmen karıştırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk magazin tarihinin en çok konuşulan başlıklarından biri, şarkıcı Hadise’nin adıyla anılan Hakan Sabancı dedikodularıydı.

Miami kaçamağından Karaköy çıkışlarına kadar, dedikoduları fitilleyen ikilinin aşk yaşadığı iddiası döneminin en popüler magazin tartışmalarından biri olmuştu. Yıllar içinde taraflar yollarına devam etti; Hakan’ın abisi Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ile evlenip aile hayatına geçerken, Hadise de hem özel hayatı hem sahne şovlarıyla kendi gündemini yaratmayı sürdürdü. Hakan Sabancı da magazin gündemine son olarak Hande Erçel'le yaşadığı aşkla düşmüştü.

Derken, bu kez sosyal medya, Hadise ve Nazlı Sabancı’nın aynı karede yer aldığı fotoğrafıyla çalkalanmaya başladı.

O dönem magazin sayfaları, “Hadise ve Hakan Sabancı Miami’de tatil bile yapmış!” başlıklarıyla doluydu. İkilinin aynı mekanlardan ayrı ayrı fotoğraf paylaşması, Karaköy çıkışları, doğum günü partilerindeki samimi görüntüler derken herkes bu ilişkinin perde arkasını konuşuyordu.

Her ne kadar Hadise, “arkadaş grubuyla yemek” açıklamalarıyla aşk iddialarını yumuşatmaya çalışsa da, halkın hafızasında bu ikili yer etmişti bile.

Yıllar geçerken sahne bu kez Hacı Sabancı – Nazlı Kayı cephesine döndü. Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğünle Nazlı, Sabancı ailesine resmen gelin olarak katıldı ve Hakan Sabancı’nın da “yengesi” oldu. Sosyal medyada stili, davet kombinleri, doğum günü partileri ve tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen Nazlı Sabancı'nın yolları ilk kez Hadise ile pişti olduklarında kesişmişti.

Şık bir davete katılan Hadise, Nazlı Sabancı ile yan yana pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İki isim de gülümseyen pozlarıyla X'te gündeme oturdu.

Detaylardan bahsetmiştik:

