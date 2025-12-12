Eski Aşkının Yengesiyle Aynı Karede: Hadise ve Nazlı Sabancı'nın Birlikte Paylaşımı X’i Salladı!

O dönem magazin sayfaları, “Hadise ve Hakan Sabancı Miami’de tatil bile yapmış!” başlıklarıyla doluydu. İkilinin aynı mekanlardan ayrı ayrı fotoğraf paylaşması, Karaköy çıkışları, doğum günü partilerindeki samimi görüntüler derken herkes bu ilişkinin perde arkasını konuşuyordu.

Her ne kadar Hadise, “arkadaş grubuyla yemek” açıklamalarıyla aşk iddialarını yumuşatmaya çalışsa da, halkın hafızasında bu ikili yer etmişti bile.

Yıllar geçerken sahne bu kez Hacı Sabancı – Nazlı Kayı cephesine döndü. Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğünle Nazlı, Sabancı ailesine resmen gelin olarak katıldı ve Hakan Sabancı’nın da “yengesi” oldu. Sosyal medyada stili, davet kombinleri, doğum günü partileri ve tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen Nazlı Sabancı'nın yolları ilk kez Hadise ile pişti olduklarında kesişmişti.

Şık bir davete katılan Hadise, Nazlı Sabancı ile yan yana pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İki isim de gülümseyen pozlarıyla X'te gündeme oturdu.