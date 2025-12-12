Eski Aşkının Yengesiyle Aynı Karede: Hadise ve Nazlı Sabancı'nın Birlikte Paylaşımı X’i Salladı!
Hadise’nin adı yıllar önce Sabancı ailesinin ortanca oğlu Hakan Sabancı ile anılmış, bu aşk dedikodusu uzun süre gündemden düşmemişti. Aradan yıllar geçti, Hakan evlenmedi ama abisi Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı aileye gelin olarak girdi ve “yenge” koltuğuna oturdu. Şimdi ise Hadise’nin, eski aşk dedikodularının sahibinin yengesi Nazlı Sabancı ile aynı karede yer aldığı fotoğraf X’i resmen karıştırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk magazin tarihinin en çok konuşulan başlıklarından biri, şarkıcı Hadise’nin adıyla anılan Hakan Sabancı dedikodularıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derken, bu kez sosyal medya, Hadise ve Nazlı Sabancı’nın aynı karede yer aldığı fotoğrafıyla çalkalanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın