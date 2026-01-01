Avrupa Birliği'nin Yeni Kararı: Şeffaflık İçin Maaşlar Gizli Kalmayacak
Avrupa Birliği, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğini azaltmak amacıyla Ücret Şeffaflığı Yönetmeliği’ni hayata geçiriyor. Düzenlemeyle birlikte adaylar işe girmeden önce maaş aralığını öğrenebilecek, işverenler ise geçmiş maaşı sorma hakkını kaybedecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düzenleme 2026 itibariyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sendikalar memnun, işverenler endişeli...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bizde çalışanların %64'ü asgari ücret ve buna yakın aldığı için gizli kalmasa da çok bir şey değişmez.