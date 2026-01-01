Avrupa Birliği'nin Yeni Kararı: Şeffaflık İçin Maaşlar Gizli Kalmayacak

Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, düzenlemenin eksiksiz şekilde hayata geçirileceğini duyurdu. Sendikalar uygulamayı desteklerken, işverenler artan bürokrasi ve toplu sözleşme serbestisinin zedelenmesinden endişe ediyor.

Willis Towers Watson’ın araştırmasına göre Almanya’daki şirketlerin çoğu hâlâ iş görüşmelerinde maaş aralığı paylaşmıyor. Firmaların yaklaşık yarısı da bunu yakın vadede gündemine almayı planlamıyor. İşverenler, ücret pazarlıklarının artmasından ve olası çalışan tepkilerinden kaygı duyuyor.