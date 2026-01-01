onedio
Avrupa Birliği'nin Yeni Kararı: Şeffaflık İçin Maaşlar Gizli Kalmayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 21:46

Avrupa Birliği, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğini azaltmak amacıyla Ücret Şeffaflığı Yönetmeliği’ni hayata geçiriyor. Düzenlemeyle birlikte adaylar işe girmeden önce maaş aralığını öğrenebilecek, işverenler ise geçmiş maaşı sorma hakkını kaybedecek.

Düzenleme 2026 itibariyle başladı.

Avrupa Birliği’nin kabul ettiği 2023/970 sayılı Ücret Şeffaflığı Yönetmeliği, 2026’dan itibaren tüm üye ülkelerde uygulanmaya başlanacak. Düzenleme, işverenlere ücret bilgilerini daha açık ve şeffaf şekilde paylaşma yükümlülüğü getiriyor.

Yeni kurallarla adaylar işe başlamadan önce maaş aralığını görebilecek, işverenler geçmiş ücret bilgisini soramayacak. Büyük şirketler cinsiyete dayalı ücret farklarını raporlayacak. Ayrımcılık tespitinde çalışanlar eksik ödemeyi talep edebilecek, ispat yükü işverende olacak.

Sendikalar memnun, işverenler endişeli...

Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, düzenlemenin eksiksiz şekilde hayata geçirileceğini duyurdu. Sendikalar uygulamayı desteklerken, işverenler artan bürokrasi ve toplu sözleşme serbestisinin zedelenmesinden endişe ediyor.

Willis Towers Watson’ın araştırmasına göre Almanya’daki şirketlerin çoğu hâlâ iş görüşmelerinde maaş aralığı paylaşmıyor. Firmaların yaklaşık yarısı da bunu yakın vadede gündemine almayı planlamıyor. İşverenler, ücret pazarlıklarının artmasından ve olası çalışan tepkilerinden kaygı duyuyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Bozkurt

Bizde çalışanların %64'ü asgari ücret ve buna yakın aldığı için gizli kalmasa da çok bir şey değişmez.