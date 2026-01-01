"Kıyamet Kopacak" Diyen Ganalı Sahte Peygamber Ebo Noah Tutuklandı

Kamuoyunda “Ebo Noah” adıyla bilinen Evans Eshun, 31 Aralık 2025’te Gana Polis Teşkilatı’na bağlı Özel Siber İnceleme Ekibi tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Eshun’un kelepçeli halde polis merkezinde olduğu görüldü.

Kendini “peygamber” olarak tanıtan Ebo Noah, modern bir “Nuh’un Gemisi” inşa ettiğini öne sürerek gündeme gelmişti. Tanrı’dan vahiy aldığını iddia eden Eshun, dünyanın 25 Aralık 2025’te büyük bir tufanla sona ereceğini savunmuştu.

Paylaşımlarında şiddetli yağmurlar ve sellerle küresel bir yıkım yaşanacağını ileri süren Ebo Noah, kutsal metinlerdeki Nuh Tufanı’na atıf yaparak, insanları kurtarmakla görevlendirildiğini söylemişti. Sosyal medyada tekneler ve yapı malzemeleri gösteren Eshun, toplam 10 gemi yaptığını da iddia ediyordu.