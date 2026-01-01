onedio
"Kıyamet Kopacak" Diyen Ganalı Sahte Peygamber Ebo Noah Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 21:22

Gana polisi, kendisini “peygamber” ilan eden Evans Eshun’un gözaltına alınarak tutuklandığını açıkladı. Eshun, 25 Aralık 2025’te dünyayı etkileyen bir tufan olacağını iddia ederek kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Dünya onu kıyamet senaryosuyla tanıdı.

Kamuoyunda “Ebo Noah” adıyla bilinen Evans Eshun, 31 Aralık 2025’te Gana Polis Teşkilatı’na bağlı Özel Siber İnceleme Ekibi tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Eshun’un kelepçeli halde polis merkezinde olduğu görüldü.

Kendini “peygamber” olarak tanıtan Ebo Noah, modern bir “Nuh’un Gemisi” inşa ettiğini öne sürerek gündeme gelmişti. Tanrı’dan vahiy aldığını iddia eden Eshun, dünyanın 25 Aralık 2025’te büyük bir tufanla sona ereceğini savunmuştu.

Paylaşımlarında şiddetli yağmurlar ve sellerle küresel bir yıkım yaşanacağını ileri süren Ebo Noah, kutsal metinlerdeki Nuh Tufanı’na atıf yaparak, insanları kurtarmakla görevlendirildiğini söylemişti. Sosyal medyada tekneler ve yapı malzemeleri gösteren Eshun, toplam 10 gemi yaptığını da iddia ediyordu.

Her şey bir YouTube yayınıyla başladı.

Ağustos ayında YouTube’da yayımladığı “Ne Olacak ve Nasıl Olacak?” başlıklı videosunda Ebo Noah, Tanrı’dan vahiy aldığını ve 25 Aralık’tan itibaren üç yıl sürecek kesintisiz yağmurlar olacağını öne sürdü. Bu dönemi inşa ettiğini iddia ettiği gemide geçireceğini söyledi.

Söz konusu gemi anlatıları kısa sürede büyük ilgi gördü; videolar hem yerel hem de küresel ölçekte milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ancak daha sonra, “gemi” diye paylaşılan yapıların Ebo Noah’a ait olmadığı anlaşıldı. Ayrıca 25 Aralık 2025’te iddia edildiği gibi herhangi bir sel ya da tufan yaşanmadı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
muratcaglar481

Abi çok iyi ya ,😆

xxx

Şırnak'tan Ağrı'ya yüzerek gelmek her baba yiğidin harcı değildir.