Özlem Öz'ün Ev Gezisinde Emlakçının Özcan Deniz'in Mal Varlığıyla İlgili Verdiği Detaylar Şoke Etti!
Özlem Öz, bu kez sosyal medya hesabında paylaştığı “lüks ev turu” konseptiyle gündeme geldi. Eşi Tayyar Bey’le birlikte Özcan Deniz’e ait olduğu söylenen bir evi emlakçı eşliğinde gezerken çekilen anlarını paylaşan Öz'ün videosunda dikkat çeken kısım emlakçının verdiği bilgiler oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda emlakçı, çifte evde gezdirirken “Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” diyerek hem ev hem de ünlü şarkıcının mal varlığı hakkında bilgiler verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın