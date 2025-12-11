onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Özlem Öz'ün Ev Gezisinde Emlakçının Özcan Deniz'in Mal Varlığıyla İlgili Verdiği Detaylar Şoke Etti!

Özlem Öz'ün Ev Gezisinde Emlakçının Özcan Deniz'in Mal Varlığıyla İlgili Verdiği Detaylar Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.12.2025 - 15:49

Özlem Öz, bu kez sosyal medya hesabında paylaştığı “lüks ev turu” konseptiyle gündeme geldi. Eşi Tayyar Bey’le birlikte Özcan Deniz’e ait olduğu söylenen bir evi emlakçı eşliğinde gezerken çekilen anlarını paylaşan Öz'ün videosunda dikkat çeken kısım emlakçının verdiği bilgiler oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Videoda emlakçı, çifte evde gezdirirken “Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” diyerek hem ev hem de ünlü şarkıcının mal varlığı hakkında bilgiler verdi.

Videoda emlakçı, çifte evde gezdirirken “Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” diyerek hem ev hem de ünlü şarkıcının mal varlığı hakkında bilgiler verdi.

Geniş salonu, yüksek tavanı ve şık dekorasyonuyla öne çıkan villanın yanı sıra Özcan Deniz'in site aldığı bilgisi duyanlara ufak çaplı bir şok yaşattı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın