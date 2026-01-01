onedio
IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem Resmen Başladı: Formu Doldurmayan Para Gönderemeyecek!

İsmail Kahraman
01.01.2026 - 14:17

Finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı işlemlerle mücadele etmek amacıyla MASAK’ın aldığı önlemler kapsamında, artık IBAN ile para transferlerinde belirli bir limitin üzerindeki işlemler için açıklama girilmesi zorunlu olacak.

2 milyon liranın üzerindeki işlemler için ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. Formda yer alan bilgileri somut kanıtlarla destekleyemeyenler para transferi yapamayacak.

Kaynak: TRT Haber

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın yeni kuralları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, IBAN ile yapılan havale ve EFT işlemlerinde denetimler sıkılaştırılacak.

200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki para transferlerinde müşterilerden;

“gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme/ödeme”, “hediye-bağış-yardım”, “vergi-resim-harç”, “tazminat-sigorta”, “avukatlık-danışmanlık-müşavirlik”, “sağlık”, “kripto-dijital varlık”, “şans oyunları-bahis” ve “eğlence-sosyal medya ödemeleri” gibi işlem türlerinden birini seçmeleri istenecek.

Bu seçeneklerin dışında bir işlem yapılması hâlinde, müşterinin en az 20 karakterlik bir açıklama girmesi zorunlu olacak.

“Nakit İşlem Beyan Formu” hayatımıza giriyor

2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki para transferlerinde ise müşterilerin “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurması zorunlu olacak. Formda somut bilgi içermeyen bir seçenek işaretlenmesi durumunda yine açıklama girilmesi gerekecek.

İşlem tutarının 20 milyon lirayı aşması hâlinde ise beyan formu, ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı şekilde doldurulacak.

