IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem Resmen Başladı: Formu Doldurmayan Para Gönderemeyecek!
Finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı işlemlerle mücadele etmek amacıyla MASAK’ın aldığı önlemler kapsamında, artık IBAN ile para transferlerinde belirli bir limitin üzerindeki işlemler için açıklama girilmesi zorunlu olacak.
2 milyon liranın üzerindeki işlemler için ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. Formda yer alan bilgileri somut kanıtlarla destekleyemeyenler para transferi yapamayacak.
Kaynak: TRT Haber
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın yeni kuralları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
“Nakit İşlem Beyan Formu” hayatımıza giriyor
