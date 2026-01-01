IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem Resmen Başladı: Formu Doldurmayan Para Gönderemeyecek!

2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki para transferlerinde ise müşterilerin “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurması zorunlu olacak. Formda somut bilgi içermeyen bir seçenek işaretlenmesi durumunda yine açıklama girilmesi gerekecek.

İşlem tutarının 20 milyon lirayı aşması hâlinde ise beyan formu, ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı şekilde doldurulacak.