Yusuf Güney’in Testi Sonuçlandı: Yasaklı Madde Tespit Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
31.12.2025 - 17:46

Uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isim hakkında inceleme başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Yusuf Güney’di. Yaşananların ardından Güney, merak edenler için açıklama da yapmıştı. Şimdiyse ünlü şarkıcının test sonuçlarının çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Pointer

Yusuf Güney’in hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalanma kararı çıkarılmıştı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Şeyma Subaşı da o isimler arasında dikkat çekenlerdendi. Olayın yaşandığı gün Güney, evinde bulunamamıştı. Bu sebeple ilgili birimlere birkaç gün sonra götürülerek gerekli işlemleri tamamlamıştı. Sürece dair haberler artıncaysa, “10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. Öyle gözaltına almak, yakalama kararları hiçbir şey yok. Gittim ifademi verdim; kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlillerini de verdim. Sonuçları bekliyorum.” demişti.

Yusuf Güney, Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.

Sağlık kontrolünün ardından Güney,  Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği verip ve ardından da serbest bırakılmıştı. Güney’in saçında yasaklı madde tespit edildiği açıklandı.

