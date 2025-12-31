Yusuf Güney’in Testi Sonuçlandı: Yasaklı Madde Tespit Edildi

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Şeyma Subaşı da o isimler arasında dikkat çekenlerdendi. Olayın yaşandığı gün Güney, evinde bulunamamıştı. Bu sebeple ilgili birimlere birkaç gün sonra götürülerek gerekli işlemleri tamamlamıştı. Sürece dair haberler artıncaysa, “10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. Öyle gözaltına almak, yakalama kararları hiçbir şey yok. Gittim ifademi verdim; kan tahlili, idrar tahlili, saç tahlillerini de verdim. Sonuçları bekliyorum.” demişti.