Yusuf Güney’in Testi Sonuçlandı: Yasaklı Madde Tespit Edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isim hakkında inceleme başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Yusuf Güney’di. Yaşananların ardından Güney, merak edenler için açıklama da yapmıştı. Şimdiyse ünlü şarkıcının test sonuçlarının çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Pointer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Güney’in hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalanma kararı çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Güney, Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın