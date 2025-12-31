onedio
Fedon Bu Kez Kara Düştü: Yeni Yıl Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fedon Bu Kez Kara Düştü: Yeni Yıl Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
31.12.2025 - 15:58

Magazin gündemi yılın son günlerinde yine hareketli. Ünlü şarkıcı Fedon, takipçilerine farklı bir sürpriz yaparak yeni yılı selamladı. Sanatçının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Gündem olan an, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Gelin birlikte izleyelim!

İşte Fedon’un kara düştüğü anlar 👇

Fedon bildiğiniz üzere her yaz aksatmadan yaptığı suya girme paylaşımlarıyla adeta bir seri başlatmış durumda.

Fedon bildiğiniz üzere her yaz aksatmadan yaptığı suya girme paylaşımlarıyla adeta bir seri başlatmış durumda.

“Fedon suya düştü” denince yazın geldiği anlaşılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, her yaz  Fedon’un yaptığı paylaşımlarla gündem yaratmayı sürdürüyor. 

Şimdiyse yeni yılın son gününde kar yağışları artmışken Fedon da kara düşmeyi tercih etti. Takipçilerine de iyi dileklerini iletti.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın
Can vanKamp

Sen ne yaparsan kabulümüz Fedon baba!

Emre Keskin

reis yavaş gel

ipimle kuşağım

umarım tedavisi olumlu ilerliyordur