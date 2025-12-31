Fedon Bu Kez Kara Düştü: Yeni Yıl Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Magazin gündemi yılın son günlerinde yine hareketli. Ünlü şarkıcı Fedon, takipçilerine farklı bir sürpriz yaparak yeni yılı selamladı. Sanatçının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Gündem olan an, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Gelin birlikte izleyelim!
İşte Fedon’un kara düştüğü anlar 👇
Fedon bildiğiniz üzere her yaz aksatmadan yaptığı suya girme paylaşımlarıyla adeta bir seri başlatmış durumda.
Sen ne yaparsan kabulümüz Fedon baba!
reis yavaş gel
umarım tedavisi olumlu ilerliyordur