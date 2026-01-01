Bi' Tık Tatsız Geçen Yılbaşı Akşamından Kalan Manzaralarla Güldürmeyi Başaranlar
Tüm dünya 2026 yılına girdi. Fakat 2025'te yaşadığımız üzücü günlerin etkisinden midir nedir bilinmez, yılbaşı pek de heyecanlı değildi. Instagram'da birbirinden renkli yılbaşı sofraları paylaşılırken X'te herkes dürüst bir şekilde duygularını paylaştı. Evinde mandalina yiyen de mutlu değildi, çılgınlar gibi eğlenen de.
'Ee, bu dünün aynısı' denilen 1 Ocak'ta bakalım yılbaşı gecesinden kalan manzaralar neler?
Kimse 12 üzüm yemedi bile, öyle bir isteksizlik!
Üstelik herkes böyleydi.
1 Ocak kahvaltısı dedikleri;
😂😂😂
👇🏻
Efsaneyi anmamak olmaz.
👇🏻
😂😂😂
Sizin hedefler ne durumda?
👇🏻
👇🏻
2006'ya girmek fena akardı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Seneye görüşürüz esprisi de yapıldıysa tamam bu iş.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Hilal ara sıra onedioya gir sabah akşam üzümlü slayt çeviriyor araya başka haber giriyor sonra tekrar başa alıyor üzüm resminden kimse bu kadar faydalanmamış... Devamını Gör
ne güzel işte deniz baykal dönemine geri gitmişsiniz
Başladık yine DB mesaisine 😂😂