Bi' Tık Tatsız Geçen Yılbaşı Akşamından Kalan Manzaralarla Güldürmeyi Başaranlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 14:33

Tüm dünya 2026 yılına girdi. Fakat 2025'te yaşadığımız üzücü günlerin etkisinden midir nedir bilinmez, yılbaşı pek de heyecanlı değildi. Instagram'da birbirinden renkli yılbaşı sofraları paylaşılırken X'te herkes dürüst bir şekilde duygularını paylaştı. Evinde mandalina yiyen de mutlu değildi, çılgınlar gibi eğlenen de.

'Ee, bu dünün aynısı' denilen 1 Ocak'ta bakalım yılbaşı gecesinden kalan manzaralar neler?

Kimse 12 üzüm yemedi bile, öyle bir isteksizlik!

Üstelik herkes böyleydi.

1 Ocak kahvaltısı dedikleri;

😂😂😂

👇🏻

Efsaneyi anmamak olmaz.

👇🏻

Lvbel C5 ile akşamımıza renk geldi.

😂😂😂

Sizin hedefler ne durumda?

👇🏻

👇🏻

2006'ya girmek fena akardı.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Seneye görüşürüz esprisi de yapıldıysa tamam bu iş.

