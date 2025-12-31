Ava Yaman’ın O Ses Türkiye Yılbaşı’na Nasıl Hazırlandığı Paylaşıldı!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının başlamasına kısa bir süre kaldı. Merakla beklenen programın konuklarından biri de bu yıl yıldızı parlayan isimlerden olan Ava Yaman’dı. Taşacak Bu Deniz’in biricik Eleni’si olan Ava Yaman, yeteneğiyle ve doğallığıyla son zamanların en çok konuşulan genç oyuncularından olmayı başardı. Şimdiyse O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına nasıl hazırlandığı paylaşıldı. Genç oyuncu güzelliğiyle büyüledi! Gelin birlikte izleyelim…