article/comments
article/share
Ava Yaman’ın O Ses Türkiye Yılbaşı’na Nasıl Hazırlandığı Paylaşıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.12.2025 - 19:16

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının başlamasına kısa bir süre kaldı. Merakla beklenen programın konuklarından biri de bu yıl yıldızı parlayan isimlerden olan Ava Yaman’dı. Taşacak Bu Deniz’in biricik Eleni’si olan Ava Yaman, yeteneğiyle ve doğallığıyla son zamanların en çok konuşulan genç oyuncularından olmayı başardı. Şimdiyse O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına nasıl hazırlandığı paylaşıldı. Genç oyuncu güzelliğiyle büyüledi! Gelin birlikte izleyelim…

İşte o anlar 👇

Güzel oyuncunun geleceği epey parlak görünüyor.

Taşacak Bu Deniz’de Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’la başrolü paylaşan Ava Yaman, değerli oyuncularla aynı sette yer alarak tecrübesini de artırıyor. Dizi başladığından bu yana reyting rekorları kırarak yalnızca yayınlandığı günün değil, haftanın en çok izleneni olmayı da başarıyor. Ava Yaman da diziyle birlikte takipçi sayısında büyük bir yükseliş yaşadı.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
