Bahar’ın Çağla’sı Elit Andaç Çam Diziye Seçildiği Deneme Çekimini Paylaştı

Elit Andaç Çam da Çağla karakterini başarıyla izleyiciye yansıttı. Deneme çekimindeki enerjisi de Çağla’ya ne kadar uyumlu bir cast olduğunu gösteriyordu. Oyuncunun hayranları şimdi yeni projelerle anlaşmasını ve ekranlarda yer almaya devam etmesini istiyor.