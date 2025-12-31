onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar’ın Çağla’sı Elit Andaç Çam Diziye Seçildiği Deneme Çekimini Paylaştı

Bahar’ın Çağla’sı Elit Andaç Çam Diziye Seçildiği Deneme Çekimini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.12.2025 - 13:03

Bahar dizisi 64. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Üç sezondur Show TV’de devam eden dizi sabit bir izleyici kitlesi yakalamayı başarmıştı. Vedası da izleyenlerini üzdü. Türk dizileri arasındaki iyi yapımlardan olarak adını hafızalarımıza kazıdı. Şimdiyse Çağla karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, diziye seçildiği ilk videoyu paylaştı. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Bahar dizisi için Elit Andaç Çam’ın gönderdiği deneme çekimi 👇

Çağla karakteri Bahar’ın en yakın arkadaşı olarak başlıca rollerden biriydi.

Çağla karakteri Bahar’ın en yakın arkadaşı olarak başlıca rollerden biriydi.

Elit Andaç Çam da Çağla karakterini başarıyla izleyiciye yansıttı. Deneme çekimindeki enerjisi de Çağla’ya ne kadar uyumlu bir cast olduğunu gösteriyordu. Oyuncunun hayranları şimdi yeni projelerle anlaşmasını ve ekranlarda yer almaya devam etmesini istiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın