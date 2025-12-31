Bahar’ın Çağla’sı Elit Andaç Çam Diziye Seçildiği Deneme Çekimini Paylaştı
Bahar dizisi 64. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Üç sezondur Show TV’de devam eden dizi sabit bir izleyici kitlesi yakalamayı başarmıştı. Vedası da izleyenlerini üzdü. Türk dizileri arasındaki iyi yapımlardan olarak adını hafızalarımıza kazıdı. Şimdiyse Çağla karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, diziye seçildiği ilk videoyu paylaştı. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Bahar dizisi için Elit Andaç Çam’ın gönderdiği deneme çekimi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla karakteri Bahar’ın en yakın arkadaşı olarak başlıca rollerden biriydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın