Gece Yastığınızın Altına Defne Yaprağı Koyun! Yüzyıllardır Yapılıyor

Gece Yastığınızın Altına Defne Yaprağı Koyun! Yüzyıllardır Yapılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 14:20

Defne yaprağı denildiğinde akla ilk olarak yemekler geliyor. Güçlü aroması ve kendine has kokusuyla mutfaklarda sıkça kullanılan defne, geçmişte çok daha farklı anlamlar taşıyordu. Antik dönemlerden beri defne yaprağı rüyalar, zihin açıklığı ve korunma inançlarıyla ilişkilendirildi. Günümüzde sosyal medya sayesinde yeniden gündeme gelen yastık altına defne yaprağı koyma alışkanlığı, aslında oldukça eski.

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde defne yaprağı bilgelik, rehberlik ve zihinsel güç sembolü kabul ediliyordu

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde defne yaprağı bilgelik, rehberlik ve zihinsel güç sembolü kabul ediliyordu

Şairler, düşünürler ve liderler defne yaprağıyla taçlandırılırken, bitkinin zihni berraklaştırdığına inanılıyordu. Uyku öncesinde ise güçlü kokulu bitkilerin olumsuz düşünceleri uzak tuttuğu düşünülüyordu.

Defne yaprağı yatak yakınında tutulan bitkiler arasında özel yere sahipti. Kabuslardan korunma, huzurlu rüyalar görme ve zihinsel dinginlik beklentisi bu alışkanlığı besledi. Günümüzde ritüel farklı anlamlarla yorumlansa da temel düşünce değişmedi.

Bilimsel bir araştırma olmadığının altını çizelim

Bilimsel bir araştırma olmadığının altını çizelim

Yaprak içindeki bileşenler, yanma ya da kaynatma olmadan aktif hâle geçmiyor. Dolayısıyla fiziksel etki yerine psikolojik rahatlama ön plana çıkıyor.

Gece rutinleri zihni hazırlayan güçlü alışkanlıklar arasında yer alıyor. Yatmadan önce tekrarlanan sembolik davranışlar, güven hissini artırıyor. Ritüel inancı, kişiye zihinsel rahatlama sağladığı ölçüde uykuya geçiş sürecini kolaylaştırıyor.

Kuru defne yaprağı kullanıldığında herhangi risk bulunmuyor

Kuru defne yaprağı kullanıldığında herhangi risk bulunmuyor

Yaprak küçük kumaş kese içinde yerleştirildiğinde hem yatak düzeni korunuyor hem de rahatsızlık oluşmuyor. Taze yapraklar ise koku ve yağ salınımı nedeniyle tercih edilmiyor.

Defne yaprağıyla ilgili ritüel, tedavi ya da garanti sunmuyor. Kültürel anlam, sembolik rahatlama ve geceye zihinsel hazırlık amacı taşıyor. Modern yaşamla eski inançlar arasında sessiz bağ kuran alışkanlıklar arasında yer alıyor.

