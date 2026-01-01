Gece Yastığınızın Altına Defne Yaprağı Koyun! Yüzyıllardır Yapılıyor

Yaprak küçük kumaş kese içinde yerleştirildiğinde hem yatak düzeni korunuyor hem de rahatsızlık oluşmuyor. Taze yapraklar ise koku ve yağ salınımı nedeniyle tercih edilmiyor.

Defne yaprağıyla ilgili ritüel, tedavi ya da garanti sunmuyor. Kültürel anlam, sembolik rahatlama ve geceye zihinsel hazırlık amacı taşıyor. Modern yaşamla eski inançlar arasında sessiz bağ kuran alışkanlıklar arasında yer alıyor.