GQ Gecesine Katılan Nilperi Şahinkaya'nın Yeni Sevgilisi Kullanıcılar Tarafından İsmail YK'ya Benzetildi!

GQ Gecesine Katılan Nilperi Şahinkaya'nın Yeni Sevgilisi Kullanıcılar Tarafından İsmail YK'ya Benzetildi!

11.12.2025 - 15:24

Bu yıl GQ Men of the Year 2025 gecesi hem ödül alan isimlerle hem de kırmızı halı görünümleriyle magazin gündemini salladı. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya de gecede boy gösteren isimlerden biriydi — ama bu kez yalnız değildi. Uzun süreli ilişkisini 2024’te sonlandırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile el ele ödül gecesinde objektiflere yansıdı.

İşte o anlar

Nilperi, 2019’da başlayan ve yaklaşık beş yıl süren heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile yollarını Aralık 2024’te ayırmıştı; ünlü isimden sene sonunda yeni bir aşk müjdesi geldi.

GQ gecesinde çiftin birlikte kırmızı halıda yürüyüp samimi pozlar veren Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi sosyal medyada anında konuşulmaya başlandı. Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisini fotoğrafa hazırladığı anların ardından X kullanıcılarının benzetmeleri de gecikmedi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
