GQ Gecesine Katılan Nilperi Şahinkaya'nın Yeni Sevgilisi Kullanıcılar Tarafından İsmail YK'ya Benzetildi!
Bu yıl GQ Men of the Year 2025 gecesi hem ödül alan isimlerle hem de kırmızı halı görünümleriyle magazin gündemini salladı. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya de gecede boy gösteren isimlerden biriydi — ama bu kez yalnız değildi. Uzun süreli ilişkisini 2024’te sonlandırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile el ele ödül gecesinde objektiflere yansıdı.
İşte o anlar
Nilperi, 2019’da başlayan ve yaklaşık beş yıl süren heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile yollarını Aralık 2024’te ayırmıştı; ünlü isimden sene sonunda yeni bir aşk müjdesi geldi.
