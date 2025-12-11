6 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun İlk Arabasını Alması X Kullanıcılarını Kıskandırdı!
Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu, 6 yaşında Borusan Oto’nun ürettiği Microlino model ilk aracını teslim aldı. Motosiklet dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun oğlu olan Zayn, Borusan Oto’nun Türkiye’ye getirdiği elektrikli şehir otomobilini denedi: o anlar X'te büyük ses getirdi.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Zayn’ın direksiyon başına geçtiği, aracıyla poz verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, o anlar X'te gündem oldu.
