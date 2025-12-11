onedio
6 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun İlk Arabasını Alması X Kullanıcılarını Kıskandırdı!

11.12.2025 - 14:53

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu, 6 yaşında Borusan Oto’nun ürettiği Microlino model ilk aracını teslim aldı.  Motosiklet dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun oğlu olan Zayn, Borusan Oto’nun Türkiye’ye getirdiği elektrikli şehir otomobilini denedi: o anlar X'te büyük ses getirdi.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Zayn’ın direksiyon başına geçtiği, aracıyla poz verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, o anlar X'te gündem oldu.

2024’te babası Kenan Sofuoğlu ile Lamborghini’yle piste çıkıp saatte 312 km hıza ulaşan, bu anlarla “5 yıl 128 günlük Zayn, 312 km hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu” başlıklarıyla manşetlere yerleşen Zayn Sofuoğlu, 5 yaşındayken katıldığı ilk şampiyonada ilk resmi zaferini almıştı.

Zayn Sofuoğlu, 6 yaşında ilk arabasına kavuştu. O görüntülere yorum yağdı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
