Hakan Sabancı'dan Ayrılan Hande Erçel'in Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıla yakın süren ilişkisi bu yaz sessiz sedasız bitti. Herkes “evlilik krizi mi, Arzu Sabancı faktörü mü?” diye tartışırken, son günlerde ortaya çıkan kulis bilgilerinde ayrılığın arkasında aslında “güven meselesi” olduğu öne sürüldü; Müge Dağıstanlı’ya göre Hande Erçel, hissettiği güvensizlik yüzünden ilişkiden yavaş yavaş çekilip bitirme kararını kendi aldı.
Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ’ın iddiası magazin gündemini yeniden karıştırdı. Üstündağ, Hande Erçel’in kalbinin şimdi 45 yaşındaki ünlü bir yapımcıda olduğunu iddia etti.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın yaklaşık 3 yılı bulan ilişkisi, bu yazın sonunda sessiz sedasız bitti.
Engel hamlesinin ardından Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, Hande Erçel için 45 yaşındaki bir yapımcıyla yaklaşık bir aydır ilişki yaşadığını iddia etti.
