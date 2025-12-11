GQ Men of the Year 2025'te “Yılın Uluslararası Başarısı” Ödülünü Alan Aras Aydın Sözleriyle Gözyaşlarına Boğdu
GQ Men of the Year 2025 töreni 10 Aralık’ta Tersane İstanbul’da, Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı’nın sunumuyla gerçekleşti.
Gecede “Yılın Uluslararası Başarı Ödülü” Aras Aydın’a verildi. GQ Türkiye, özellikle Nicole Kidman’ın da yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisindeki performansıyla Türk televizyonunu dünya sahnesinde temsil eden Aras Aydın'ı başarısıyla onurlandırdı. 2025 senesinde yıldızını ayrı bir parlatan Aras Aydın'ın ödül konuşması ise görenleri duygulandırdı.
GQ Men of the Year 2025 töreni 10 Aralık gecesi, ünlü isimlerin akın ettiği bir etkinlikle gerçekleşti
Aras Aydın, sahnede önce Eylül ayında hayatını kaybeden babasından söz etti; babasının bu anı göremediğini anlatırken sesi titreyen isim gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
