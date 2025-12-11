onedio
GQ Men of the Year 2025'te “Yılın Uluslararası Başarısı” Ödülünü Alan Aras Aydın Sözleriyle Gözyaşlarına Boğdu

Ecem Dalgıçoğlu
11.12.2025 - 08:59

GQ Men of the Year 2025 töreni 10 Aralık’ta Tersane İstanbul’da, Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı’nın sunumuyla gerçekleşti.

Gecede “Yılın Uluslararası Başarı Ödülü” Aras Aydın’a verildi. GQ Türkiye, özellikle Nicole Kidman’ın da yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisindeki performansıyla Türk televizyonunu dünya sahnesinde temsil eden Aras Aydın'ı başarısıyla onurlandırdı. 2025 senesinde yıldızını ayrı bir parlatan Aras Aydın'ın ödül konuşması ise görenleri duygulandırdı.

GQ Men of the Year 2025 töreni 10 Aralık gecesi, ünlü isimlerin akın ettiği bir etkinlikle gerçekleşti

GQ Men of the Year 2025 töreni 10 Aralık gecesi, ünlü isimlerin akın ettiği bir etkinlikle gerçekleşti

Nicole Kidman’lı Nine Perfect Strangers ve Venedik Film Festivali’ndeki uluslararası ödülüyle zaten 2025’e damga vuran oyuncu Aras Aydın, GQ Türkiye’de “Yılın Uluslararası Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Gecede eşi Melis Birkan’la el ele kırmızı halıya çıkan Aydın’ın, babasını anarak annesine ithaf ettiği ödül konuşması hem eşini gözyaşlarına boğdu hem de sosyal medyada kalplere dokundu.

Aras Aydın, sahnede önce Eylül ayında hayatını kaybeden babasından söz etti; babasının bu anı göremediğini anlatırken sesi titreyen isim gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Gecede ödül alan isimleri merak edenleri bu içeriğimize doğru alabiliriz:

