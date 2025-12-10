Hazal Kaya’dan 2022’de Yediği Linçlerle Başa Çıkma Yöntemiyle İlgili Samimi İtiraf
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=6Vuch...
Hazal Kaya denince akla önce onu geniş kitlelere taşıyan o unutulmaz roller geliyor: ilk olarak Aşk-ı Memnu’daki Nihal, ardından Adını Feriha Koydum'daki Feriha rolüyle kendisi geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştı. Yıllardır farklı türlerde izlediğimiz Kaya, kendine dair samimi bir itirafla gündeme geldi. “Kendine inanmadığın, vazgeçmek istediğin anlar oldu mu?” sorusuna Hazal Kaya'nın yanıtı dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Kaya, hem özel hayatı hem de kariyeriyle uzun süredir gündemden hiç düşmeyen isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazal Kaya son olarak katıldığı bir programda yaptığı itirafla gündeme geldi. “Kendine inanmadığın, vazgeçmek istediğin anlar oldu mu?” sorusuna yanıt veren Kaya'nın cevabı dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın