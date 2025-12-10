onedio
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
10.12.2025 - 11:47

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltı sürecine ilişkin yeni bir detay daha gündeme geldi. Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmadan kısa süre önce İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürüdükleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o anlar:

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun cadde üzerinde yan yana yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu, Güllü’nün Yalova/Çınarcık’taki evinde hayatını kaybetmesi sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip yürütüldüğü, gözaltı sonrası şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildiği ve süreçte bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti.

