İddia: Gözaltına Alınan Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Savcılık Tarafından Yöneltilen Suçlama Belli Oldu

İddia: Gözaltına Alınan Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Savcılık Tarafından Yöneltilen Suçlama Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2025 - 09:39

Güllü’nün vefatına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildiği ve ikilinin bir süredir teknik ve fiziki takibe alındığı iddia edildi. Takip sürecinde “riskli hareket profili”, “olağandışı temas trafiği” ve belirli adreslerde kısa süreli fakat yoğun hareketlilik tespit edildiği, bu detayların soruşturma tutanaklarına yansıdığı öne sürüldü.

Gözaltı haberlerinin ardından CNN Türk’te yer alan iddialarda ise soruşturmada “Güllü’nün cinayete kurban gittiği” yönünde ciddi fiziki belge ve bilgilere ulaşıldığı söylendi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte gözaltına alınması, Güllü'nün vefatından sonra aylardır süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte gözaltına alınması, Güllü’nün vefatından sonra aylardır süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Soruşturmanın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ve ikilinin İstanbul Büyükçekmece’de valizleriyle yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alındığı öğrenildi.

CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya göre, "Güllü'nün cinayete kurban gittiği yönünde ciddi fiziki belge ve bilgilere" ulaşıldı.

