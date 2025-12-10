İddia: Gözaltına Alınan Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e Savcılık Tarafından Yöneltilen Suçlama Belli Oldu
Güllü’nün vefatına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildiği ve ikilinin bir süredir teknik ve fiziki takibe alındığı iddia edildi. Takip sürecinde “riskli hareket profili”, “olağandışı temas trafiği” ve belirli adreslerde kısa süreli fakat yoğun hareketlilik tespit edildiği, bu detayların soruşturma tutanaklarına yansıdığı öne sürüldü.
Gözaltı haberlerinin ardından CNN Türk’te yer alan iddialarda ise soruşturmada “Güllü’nün cinayete kurban gittiği” yönünde ciddi fiziki belge ve bilgilere ulaşıldığı söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte gözaltına alınması, Güllü’nün vefatından sonra aylardır süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya göre, "Güllü'nün cinayete kurban gittiği yönünde ciddi fiziki belge ve bilgilere" ulaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın