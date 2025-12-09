onedio
Yeşilçam'ın Usta İsmi Selma Güneri'nin Son Hali Botoks Tartışmalarını Alevlendirdi

Yeşilçam'ın Usta İsmi Selma Güneri'nin Son Hali Botoks Tartışmalarını Alevlendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.12.2025 - 15:41

TRT 1’in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 3. sezonunda da salı akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin güçlü kadrosuna bu sezon Yeşilçam’dan usta bir isim dahil oldu.

Selma Güneri, dizide Uzun Hasan’ın annesi Sare Hatun rolüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun bu projeyle ekrana dönüşü, oyunculardaki estetik ve botoks tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Selma Güneri, Yeşilçam'ın uzun yıllar boyunca geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen usta oyuncularından biri.

Selma Güneri, Yeşilçam’ın uzun yıllar boyunca geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen usta oyuncularından biri.

Usta oyuncu şimdi TRT 1’in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna dahil oldu. Dizide Uzun Hasan’ın annesi Sare Hatun karakterini canlandıracak olması, hem dizinin izleyicileri hem de Yeşilçam hayranlarını heyecanlandırdı.

Bu yeni proje duyulunca Selma Güneri'nin son hali de sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Bu yeni proje duyulunca Selma Güneri’nin son hali de sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Güneri’nin diziye katıldığı haberleri yayılınca sosyal medyada bu kez rolünden çok son hali konuşulmaya başladı. Bazı kullanıcılar, yüzündeki değişimi estetik ve botoks iddiaları üzerinden yorumlayınca tartışmalar alevlendi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
