Yeşilçam'ın Usta İsmi Selma Güneri'nin Son Hali Botoks Tartışmalarını Alevlendirdi
TRT 1’in sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 3. sezonunda da salı akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin güçlü kadrosuna bu sezon Yeşilçam’dan usta bir isim dahil oldu.
Selma Güneri, dizide Uzun Hasan’ın annesi Sare Hatun rolüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun bu projeyle ekrana dönüşü, oyunculardaki estetik ve botoks tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Selma Güneri, Yeşilçam’ın uzun yıllar boyunca geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen usta oyuncularından biri.
Bu yeni proje duyulunca Selma Güneri’nin son hali de sosyal medyada konuşulmaya başladı.
