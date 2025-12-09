onedio
Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'in Baştan Ayağa Uyumlu Turuncu Kombinleri X'te Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
09.12.2025 - 15:14

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet turuncu tonlarda birbirine uyumlu kombinleri nedeniyle sosyal medyada hızlıca dile düştü. Kylie’nin turuncu elbisesiyle Timothee’nin turuncu takım tercihini bir arada görenlerden benzetmeler gecikmedi.

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet’in ilişkisi 2023 baharında çıkan iddialarla başladı ve ikilinin ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.

Çift, uzun süre kırmızı halıda birlikte görünmemeyi tercih etse de yıl içindeki önemli etkinliklerde aynı gecelerde yer alarak ilişkilerini sürdürdüklerini zaman zaman kanıtlamışlardı.

Marty Supreme’in Los Angeles galasına yan yana katılan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'in o kareleri gündeme oturdu.

Çiftin aynı renk paletinden oluşan iddialı turuncu görünümlerle birlikte kameraların karşısına çıkması ve filmin tanıtımındaki kombinleri X halkının diline düştü.

