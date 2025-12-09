Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'in Baştan Ayağa Uyumlu Turuncu Kombinleri X'te Dile Düştü
Kylie Jenner ve Timothee Chalamet turuncu tonlarda birbirine uyumlu kombinleri nedeniyle sosyal medyada hızlıca dile düştü. Kylie’nin turuncu elbisesiyle Timothee’nin turuncu takım tercihini bir arada görenlerden benzetmeler gecikmedi.
Kylie Jenner ve Timothée Chalamet’in ilişkisi 2023 baharında çıkan iddialarla başladı ve ikilinin ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.
Marty Supreme’in Los Angeles galasına yan yana katılan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'in o kareleri gündeme oturdu.
