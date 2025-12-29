Duyunca "Yok Artık!" Dedirtecek Dünyanın En İlginç Sofra Adetleri
Dünya kocaman bir sofra gibidir. Her ülkenin masasında farklı kurallar ve gelenekler olur. Bunlar karşısında bazen 'nasıl yani?' diye sorabiliyoruz. Her insan yemek yemeyi sever ama nasıl yediği ülkeden ülkeye değişir. Bize normal gelen bir davranış başkalarını şaşırtabilir. Gelin, birlikte ilginç sofra adetlerine bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Japonya'da noodle yerken ses çıkarmak naziklik göstergesidir.
2. Çin'de çubuklar pirincin üstünde dikey bir şekilde bırakılmamalıdır.
3. Kore'de ilk lokmayı yaşı büyük olan alır.
4. Hindistan'da sağ el ile yemek yeme kuralı vardır.
5. Rusya'da sofrada boş bardak bırakılmaz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Fransa'da peynir yemeklerden sonra yenir.
7. İtalya'da cappucino öğleden önce içilmelidir.
8. Türkiye'de çay bardağı tam doldurulmamalıdır.
9. Etiyopya'da aynı tabaktan yemek samimiyet göstergesidir.
10. İngiltere'de çay karıştırırken kaşığın bardağa değmemesi gerekir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın