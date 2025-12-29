onedio
Duyunca "Yok Artık!" Dedirtecek Dünyanın En İlginç Sofra Adetleri

Elif Nur Çamurcu
29.12.2025 - 19:01

Dünya kocaman bir sofra gibidir. Her ülkenin masasında farklı kurallar ve gelenekler olur. Bunlar karşısında bazen 'nasıl yani?' diye sorabiliyoruz. Her insan yemek yemeyi sever ama nasıl yediği ülkeden ülkeye değişir. Bize normal gelen bir davranış başkalarını şaşırtabilir. Gelin, birlikte ilginç sofra adetlerine bakalım!

1. Japonya'da noodle yerken ses çıkarmak naziklik göstergesidir.

Şapırdatmayı ayıp olarak gören bizlere çok ilginç gelen bir adet! Japonya'da noodle'ı höpürdeterek yemek çok normaldir ve hatta hoş bir davranış olarak görülür. Çünkü çıkarılan ses yemeğin lezzetli olduğunu gösterir! Sessiz sessiz yenmesi yemeğin beğenilmediğini düşündürebilir... İlk başta kulağa ilginç gelse de kültürel anlamda çok tatlı bir hareket!

2. Çin'de çubuklar pirincin üstünde dikey bir şekilde bırakılmamalıdır.

Çubukların pirincin içine dikey bir şekilde saplanmaması gerekir! Neden mi? Çünkü bu görüntü cenazelerde kullanılan tütsülere benzer, bu yüzden ölümü çağrıştırır... Çubukların her zaman kasenin yanına ya da üzerine yan bir şekilde bırakılması gerekiyor. Bizim için masum bir hareket gibi görünse de Çin'de yaparsanız hiç hoş karşılanmayabilir.

3. Kore'de ilk lokmayı yaşı büyük olan alır.

Kore kültürü ile bizim kültürümüz biraz benziyor. Sofra adetlerinde de benzerlik var. Kore'de sofrada saygı çok çok önemlidir. Yaşça büyük olan kişi yemeğe başlamadan imse başlamaz. Hatta içecek servisleri için genellikle gençler tarafından yapılır. Kore'de yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda saygının gösterildiği bir yerdir!

4. Hindistan'da sağ el ile yemek yeme kuralı vardır.

Hindistan'da elle yemek yemenin çok yaygın olduğunu biliyorsunuz. Fakat sadece sağ el ile yenir! Sol el temizlik işleri ile ilişkilendirildiği için masada kullanılması pek hoş karşılanmaz. Özellikle kırsal bölgelerde bu kurala çok dikkat ederler. Sol el yemek esnasında tamamen diz üzerinde tutulur!

5. Rusya'da sofrada boş bardak bırakılmaz.

Bir bardak boşladığında onu hemen doldurmak ya da kenara almak gerekir. Çünkü boş bir bardağın ortada durması kötü şans demektir... Ev ziyaretlerinde misafirlerin bardağı sürekli olarak takip edilir. Bu gelenek misafirlere ne kadar değer verildiğini de gösterir!

6. Fransa'da peynir yemeklerden sonra yenir.

Peynir bir tür final gibidir! Biz çoğu zaman peyniri başlangıç olarak ele alırız. Ama Fransa'da işler tam tersi şekilde! Ana yemekten sonra servis edilir. Çünkü sindirime iyi geldiği ve tatları dengelediği söylenilir. Geleneksel Fransız sofralarında peynir tabakları sofranın en havalı şeylerinden biridir. Eğer o peyniri yemek öncesi yerseniz şaşkın bakışlara maruz kalabilirsiniz!

7. İtalya'da cappucino öğleden önce içilmelidir.

Cappuccino sabahları içilen bir içecek olarak görülür! Çünkü sütlü kahve sindirimi ağırlaştırır. Bu yüzden öğleden sonra tercih etmezler. Daha çok espresso tercih ederler. Bir turist olarak öğle sonrası cappucinno sipariş ettiğiniz zaman 'emin misiniz?' bakışları size yönelebilir!

8. Türkiye'de çay bardağı tam doldurulmamalıdır.

Bizim kültürümüzden de bir örnek vermek istedik! Çayın biraz boşlukla servis edilmesi daha şık görülür. Ağzına kadar doldurmak hem dökülmesine sebep olabilir hem de görgü kurallarına pek uymaz. Bu yüzden 'dudak payı' dediğimiz şeyin bırakılması önemlidir!

9. Etiyopya'da aynı tabaktan yemek samimiyet göstergesidir.

Etiyopya'da insanlar genellikle bir tabaktan birlikte yerler. Bu paylaşım kültürlerinin temelinde yer alır! Her bir lokma sevgiyi ve güveni vurgular. Birlikte yenilen yemek, birlikte yaşanan hayat... Bağ kurmanın tatlı yollarından biri olarak görülür.

10. İngiltere'de çay karıştırırken kaşığın bardağa değmemesi gerekir.

İngiliz çay kültürü çok titizlik içerir! Çay karıştırılırken kaşığın fincanın kenarlarına çarpması pek hoş karşılanmaz. Kaşığı sessizce döndürmek gerekir. Geleneksel çay zamanında bu kuralın uygulanmasına dikkat edilmelidir. Nezaketin bir parçası!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
