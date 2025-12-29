Duyunca "Yok Artık!" Dedirtecek Dünyanın En İlginç Sofra Adetleri

Çubukların pirincin içine dikey bir şekilde saplanmaması gerekir! Neden mi? Çünkü bu görüntü cenazelerde kullanılan tütsülere benzer, bu yüzden ölümü çağrıştırır... Çubukların her zaman kasenin yanına ya da üzerine yan bir şekilde bırakılması gerekiyor. Bizim için masum bir hareket gibi görünse de Çin'de yaparsanız hiç hoş karşılanmayabilir.