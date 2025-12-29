onedio
Uzak Şehir Bu Akşam Var mı, Yok mu? Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2025 - 19:49

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. 29 Aralık Pazartesi Uzak Şehir var mı, yok mu? Uzak Şehir neden yok? soruları araştırılmaya başlandı. 

Cennetin Çocukları'nın yayında göründüğü 29 Aralık Pazartesi akşamı Uzak Şehir yayın akışından çıkarıldı. Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

Uzak Şehir Bugün Var mı, Yok mu?

Yılbaşı haftasında genellikle diziler araya girer. Ancak henüz yeni yıla girmeden Uzak Şehir'den bir haber geldi.

29 Aralık Pazartesi Uzak Şehir yayın akışından çıkarıldı. Uzak Şehir bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Uzak Şehir Neden Yok?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni yıl arasına girmiş olma ihtimalinin yanı sıra, başrol Ozan Akbaba'nın eşinin ameliyat olması sebebiyle çekimlere katılamamasından dolayı da bölümün iptal edildiği iddialar arasında yer alıyor.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?

Uzak Şehir'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Dizinin yeni bölümüyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

