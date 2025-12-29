29 Aralık – 4 Ocak 2026 Haftanın Yantrası

TAMERİS Yantra’nın en önemli özelliklerinden biri, dört ana elementi aynı anda dengelemesidir:

Ateş:

İrade, cesaret, harekete geçme gücü

Hava:

Zihin açıklığı, iletişim, doğru karar alma

Toprak:

İstikrar, maddi güvenlik, köklenme

Su:

Duygusal denge, sezgi, akış ve şifa

Bu dört element dengelendiğinde kişi;

Hayatında savrulmaz

Aynı döngüleri tekrar etmez

Enerjisini boşa harcamaz

Kendi merkezinde güçlü bir şekilde durur

TAMERİS Yantra, kişiyi kendi öz gücüyle hizalar.

Kimler İçin Uygundur?

• İş hayatında sürekli tıkanıklık yaşayanlar

• Yeni bir başlangıç yapmak isteyenler

• Maddi istikrarını güçlendirmek isteyenler

• Aşk hayatında gerçek bağ arayanlar

• Enerjisel olarak korunma ihtiyacı hissedenler

• Hayatında düzen, denge ve netlik isteyenler

Bu yantra, niyet sahibi olan herkes için çalışır.

Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz,

Yolumuz ışık olsun.

AstrodehA