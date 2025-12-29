onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
29 Aralık – 4 Ocak 2026 Haftanın Yantrası

etiket 29 Aralık – 4 Ocak 2026 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 19:09

İşte, Aşkta ve Yaşamda Yeniden Doğuşun Kadim Anahtarı

Evren, denge üzerine kuruludur.

Başarı, istikrar, bereket ve gerçek aşk; ancak bu denge sağlandığında kalıcı hale gelir.

TAMERİS Yantra, tam da bu noktada devreye girer.AstrodehA’nın Şaman Koleksiyonu içinde yer alan TAMERİS Yantra; ateş, hava, toprak ve su elementlerini eş zamanlı olarak aktive eden, kadim sembollerle mühürlenmiş son derece kuvvetli bir enerji aracıdır. Bu yantra yalnızca bir sembol değil; harekete geçen, çalışan ve alan açan bir bilinç kapısıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İş Hayatında Tameris Yantra

İş Hayatında Tameris Yantra

Yenilenme • Başarı • Düzen • İstikrar

TAMERİS Yantra’nın en güçlü çalıştığı alanlardan biri iş ve kariyer hayatıdır.

• İş yerinde biriken olumsuz enerjileri etkisiz hale getirir

• Sürekli tekrarlayan aksaklıkları, gecikmeleri ve tıkanıklıkları çözer

• Karar alma süreçlerini netleştirir

• Kişiyi hedefine odaklar ve dağınıklığı toparlar

Bu yantra, özellikle yeni girişimler, iş değişiklikleri, terfi süreçleri, ortaklıklar ve finansal yapılanma dönemlerinde aktif olarak çalışır.

Kuvvetli enerji akışı sayesinde;

  • Girişimler daha hızlı sonuç verir

  • Maddi şanslar görünür biçimde artar

  • Emek, karşılığını almaya başlar

  • Kişi iş hayatında daha saygın, daha etkili ve daha güçlü bir duruş sergiler

TAMERİS Yantra, başarıyı yalnızca getirmez; kalıcı kılar.

Aşk Hayatında Tameris Yantra

Venüs Enerjisi • Koruma • Gerçek Bağ

TAMERİS Yantra, Venüs enerjisini yükselten nadir yantralardan biridir.

Aşk hayatında;

  • Yüzeysel ilişkileri değil, gerçek ve derin bağı aktive eder

  • Mevcut ilişkilerde sevgi, sadakat ve şefkati güçlendirir

  • Geçmişten taşınan kırık bağları, güvensizlikleri ve kalp blokajlarını dönüştürür

  • Kişiyi duygusal olarak koruma altına alır

Bu yantra ile aşk;

• Kaos değil denge

• Bağımlılık değil bilinç

• Korku değil güven

• Geçici heves değil kalıcı bağ haline gelir

Venüs’ün şifalı frekansı, TAMERİS Yantra aracılığıyla kalp alanında aktifleşir ve aşk hayatı doğal akışına kavuşur.

Dört Elementin Kutsal Dengesi

Dört Elementin Kutsal Dengesi

TAMERİS Yantra’nın en önemli özelliklerinden biri, dört ana elementi aynı anda dengelemesidir:

Ateş:

İrade, cesaret, harekete geçme gücü

Hava:

Zihin açıklığı, iletişim, doğru karar alma

Toprak:

İstikrar, maddi güvenlik, köklenme

Su:

Duygusal denge, sezgi, akış ve şifa

Bu dört element dengelendiğinde kişi;

  • Hayatında savrulmaz

  • Aynı döngüleri tekrar etmez

  • Enerjisini boşa harcamaz

  • Kendi merkezinde güçlü bir şekilde durur

TAMERİS Yantra, kişiyi kendi öz gücüyle hizalar.

Kimler İçin Uygundur?

• İş hayatında sürekli tıkanıklık yaşayanlar

• Yeni bir başlangıç yapmak isteyenler

• Maddi istikrarını güçlendirmek isteyenler

• Aşk hayatında gerçek bağ arayanlar

• Enerjisel olarak korunma ihtiyacı hissedenler

• Hayatında düzen, denge ve netlik isteyenler

Bu yantra, niyet sahibi olan herkes için çalışır.

Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz,

Yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam