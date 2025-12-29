29 Aralık – 4 Ocak 2026 Haftanın Yantrası
İşte, Aşkta ve Yaşamda Yeniden Doğuşun Kadim Anahtarı
Evren, denge üzerine kuruludur.
Başarı, istikrar, bereket ve gerçek aşk; ancak bu denge sağlandığında kalıcı hale gelir.
TAMERİS Yantra, tam da bu noktada devreye girer.AstrodehA’nın Şaman Koleksiyonu içinde yer alan TAMERİS Yantra; ateş, hava, toprak ve su elementlerini eş zamanlı olarak aktive eden, kadim sembollerle mühürlenmiş son derece kuvvetli bir enerji aracıdır. Bu yantra yalnızca bir sembol değil; harekete geçen, çalışan ve alan açan bir bilinç kapısıdır.
İş Hayatında Tameris Yantra
Dört Elementin Kutsal Dengesi
