İş İnsanın Doğum Gününde Darp İddiası: Turist Kadın Eski Türkiye Güzeli Büşra Karakaş'tan Şikayetçi Oldu!
İstanbul’a tatil için gelen 25 yaşındaki Rus turist Maria Avdienko, arkadaşının davetiyle bir iş insanının Beşiktaş/Levent’teki kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisine katıldı. Avdienko’nun iddiasına göre gece ilerlerken iş insanı A.D. ile sohbet etmek için bahçeye çıktığı sırada, model ve eski milli kick boksçu Büşra Karakaş arkadan gelerek kendisine saldırdı. Avdienko, saçından çekildiğini, dengesini kaybedip yere düştüğünü ve başını fayansa çarptığını öne sürdü.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Avdienko, A.D. ile bahçeye geçtikleri sırada gerilimin başladığını iddia etti.
Avdienko, yaşananların ardından darp raporu aldığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.
Büşra Karakaş kimdir?
