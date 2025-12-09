onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İş İnsanın Doğum Gününde Darp İddiası: Turist Kadın Eski Türkiye Güzeli Büşra Karakaş'tan Şikayetçi Oldu!

İş İnsanın Doğum Gününde Darp İddiası: Turist Kadın Eski Türkiye Güzeli Büşra Karakaş'tan Şikayetçi Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.12.2025 - 14:35

İstanbul’a tatil için gelen 25 yaşındaki Rus turist Maria Avdienko, arkadaşının davetiyle bir iş insanının Beşiktaş/Levent’teki kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisine katıldı. Avdienko’nun iddiasına göre gece ilerlerken iş insanı A.D. ile sohbet etmek için bahçeye çıktığı sırada, model ve eski milli kick boksçu Büşra Karakaş arkadan gelerek kendisine saldırdı. Avdienko, saçından çekildiğini, dengesini kaybedip yere düştüğünü ve başını fayansa çarptığını öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’a tatil için gelen 25 yaşındaki Rus turist Maria Avdienko, bir iş insanının doğum günü partisinde 2022 Türkiye Güzeli ve milli kick boksçu Büşra Karakaş tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

İstanbul’a tatil için gelen 25 yaşındaki Rus turist Maria Avdienko, bir iş insanının doğum günü partisinde 2022 Türkiye Güzeli ve milli kick boksçu Büşra Karakaş tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilirken Avdienko’nun darp raporu aldığı da haberlere yansıdı.

İddiaya göre olay, 18 Kasım Salı gecesi saat 23.00 sularında Levent’te bulunan bir kitap ofisinde gerçekleşti. Avdienko, sosyal medya üzerinden tanıştığı takipçisi Nezir T. aracılığıyla iş insanı A.D.’nin doğum günü kutlamasına davet edildiğini, Nezir T.’nin kendisini Sarıyer’deki otelinden alıp partiye götürdüğünü anlattı.

Avdienko’nun anlattığına göre parti sırasında A.D.’nin kendisine ilgisi dikkatini çekti. Bu durumu, “Bana göz kırptı, ben de gülümsedim” sözleriyle aktardı. Avdienko, arkadaşının da A.D.’nin saygın biri olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Avdienko, A.D. ile bahçeye geçtikleri sırada gerilimin başladığını iddia etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Avdienko, A.D. ile bahçeye geçtikleri sırada gerilimin başladığını iddia etti.

İddiasına göre A.D. önce Karakaş’la kısa bir konuşma yaptı, ardından Avdienko ile bahçeye doğru yürümeye başladı. Tam bu anda Karakaş’ın arkadan yüksek sesle gelerek Avdienko’ya yöneldiğini ve saldırı gerçekleştiğini iddia etti. Yaşananları, “Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Başımı fayansa çarptım” sözleriyle anlattı.

Avdienko, yardım istediği sırada A.D.’nin kendisine gülümsediğini ve ittiğini de iddia ederek, düşme ve çarpma sonucu baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadığını, Ayağa kalkmaya çalışırken saçının yeniden çekildiğini, çevredeki davetlilerin araya girerek kendisini yerden kaldırdığını ve olay sonrası telefonuyla kayıt aldığını belirtti.

'Daha sonra beni ofise sokmadılar ve gitmemi söylediler. Bundan sonra evi terk etmek zorunda kaldım ve yürürken cüzdanımı bıraktığımı hatırladım. İçinde yaklaşık 800 dolar vardı; bir de şalım vardı. Yürürken Büşra Karakaş’ın hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ettiğini gördüm. Kendisinde herhangi bir endişe görmedim. Yaklaşık 1,5 hafta süren bir baş ağrısı yaşadım. Gece boyunca birkaç kez kustum mide bulantılarım oldu. O gece çok fazla korku, stres, güvensizlik hissi, uykusuzluk yaşadım ve uyumakta zorlandım. Bana sanki biri odama gelecekmiş gibi geliyordu. Polise başvurmam halinde bana karşı dava açacaklarını söyleyen 10’dan fazla farklı adamın tehditleriyle yoğun baskı altındaydım'

Avdienko, yaşananların ardından darp raporu aldığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Avdienko, yaşananların ardından darp raporu aldığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Şikâyetin yalnızca Büşra Karakaş’la sınırlı olmadığı; Avdienko’nun iş insanı A.D. ve adı geçen bir başka kişi hakkında da başvuruda bulunduğu da öğrenildi. Bu başvurunun ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'Şu anda savcılık ifadem kabul edildi ve soruşturmayı savcı yürütüyor. Türkiye’nin yasal ve demokratik bir devlet olduğuna inanıyorum. Sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyorum. Çünkü ister turist, ister öğrenci, ister çalışan, ister bu ülkenin herhangi bir misafiri olsun, her kadın benim yerimde olabilir. Gerçek duyulmalı ve şiddet cezalandırılmalı'

Büşra Karakaş kimdir?

Büşra Karakaş kimdir?

Büşra Karakaş, model ve aynı zamanda eski milli kick boks sporcusu olarak anılan bir isim. 27 Şubat 1995 Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi BESYO mezunu olan Karakaş, Kick boks tarafında Türkiye’de şampiyonluklar almış ve milli takım formasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmişti.

Ayrıca kendisi, 2022’de Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World birinciliğini kazanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın