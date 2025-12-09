İş İnsanın Doğum Gününde Darp İddiası: Turist Kadın Eski Türkiye Güzeli Büşra Karakaş'tan Şikayetçi Oldu!

İddiasına göre A.D. önce Karakaş’la kısa bir konuşma yaptı, ardından Avdienko ile bahçeye doğru yürümeye başladı. Tam bu anda Karakaş’ın arkadan yüksek sesle gelerek Avdienko’ya yöneldiğini ve saldırı gerçekleştiğini iddia etti. Yaşananları, “Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Başımı fayansa çarptım” sözleriyle anlattı.

Avdienko, yardım istediği sırada A.D.’nin kendisine gülümsediğini ve ittiğini de iddia ederek, düşme ve çarpma sonucu baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadığını, Ayağa kalkmaya çalışırken saçının yeniden çekildiğini, çevredeki davetlilerin araya girerek kendisini yerden kaldırdığını ve olay sonrası telefonuyla kayıt aldığını belirtti.