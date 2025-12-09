Nihat Doğan, Güllü Soruşturmasındaki Yorumları Sonrası Kızı Tarafından Tehditler Aldığını İddia Etti

Nihat Doğan’ın Güllü hakkında programlarda dile getirdiği iddialar, ağırlıklı olarak “kaza değil, cinayet olabilir” şeklindeydi. 'Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil, cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar. Tuğyan ‘Bize acımızı yaşatmadınız’ diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı.' ifadelerini kullanan Nihat Doğan tehdit edildiğini söyledi.