Nihat Doğan, Güllü Soruşturmasındaki Yorumları Sonrası Kızı Tarafından Tehditler Aldığını İddia Etti

Nihat Doğan, Güllü Soruşturmasındaki Yorumları Sonrası Kızı Tarafından Tehditler Aldığını İddia Etti

09.12.2025 - 13:36

Nihat Doğan, Güllü’nün vefatıyla ilgili yürüyen süreç hakkında yaptığı açıklamaların ardından tehdit edildiğini öne sürdü. Doğan, özellikle bu konuda konuştuğu için hedef haline geldiğini ve tehditlerin çocuğu üzerinden yapıldığını iddia etti.

Güllü'nün 26 Eylül 2025’te Yalova Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından oklar Güllü'nün çocuklarına dönmüştü.

Nihat Doğan’ın Güllü hakkında programlarda dile getirdiği iddialar, ağırlıklı olarak “kaza değil, cinayet olabilir” şeklindeydi. 'Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil, cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar. Tuğyan ‘Bize acımızı yaşatmadınız’ diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı.' ifadelerini kullanan Nihat Doğan tehdit edildiğini söyledi.

Nihat Doğan’ın “tehdit ediliyorum” iddiası, Güllü’nün vefatıyla ilgili yürüyen soruşturmanın yeniden alevlendiği günlerde gündeme geldi.

Doğan, Özlem Esra Ada’nın programındaki açıklamalarında, dosyanın “düşme” olarak kapanma aşamasındayken kendisinin bunun bir cinayet olabileceğini söylediğini, bu nedenle de Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Nihat Doğan'ın iddiasına göre tehditler yalnızca kendisine değil, ailesine ve çocuğu üzerinden de devam ediyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
