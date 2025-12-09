Nihat Doğan, Güllü Soruşturmasındaki Yorumları Sonrası Kızı Tarafından Tehditler Aldığını İddia Etti
Nihat Doğan, Güllü’nün vefatıyla ilgili yürüyen süreç hakkında yaptığı açıklamaların ardından tehdit edildiğini öne sürdü. Doğan, özellikle bu konuda konuştuğu için hedef haline geldiğini ve tehditlerin çocuğu üzerinden yapıldığını iddia etti.
Güllü'nün 26 Eylül 2025’te Yalova Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından oklar Güllü'nün çocuklarına dönmüştü.
Nihat Doğan’ın “tehdit ediliyorum” iddiası, Güllü’nün vefatıyla ilgili yürüyen soruşturmanın yeniden alevlendiği günlerde gündeme geldi.
