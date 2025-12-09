onedio
"En İyi Ulusal Kostüm" Birincisi Oldu: Şüheda Erkoç’tan Büyük Miss Model of The World Başarısı!

Ecem Dalgıçoğlu
09.12.2025 - 09:50

Miss Model of the World, yıllardır modeller için uluslararası sahnede önemli bir vitrin olarak görülüyor. 2025 finalinin Çin’in Shenzhen kentinde 65 ülkenin katılımıyla düzenlenmesi de bu yılki heyecanı iyice artırdı. Miss Model of the World’de Türkiye’yi temsil eden Şüheda Erkoç, yarışmada önemli bir başarı elde etti. Erkoç, En İyi Ulusal Kostüm kategorisinde birinci olurken yarışma sürecinde de güçlü bir performans sergiledi.

Miss Model of the World, her yıl farklı ülkelerden modelleri aynı sahnede buluşturan ve uluslararası ölçekte dikkat çeken yarışmalardan biri.

Bu sezon Türkiye güzellik yarışmaları gündeminde, Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmada ilk 30’a kalamamış ve genel sıralamada derece elde edememişti. 

 Miss Model of the World 2025 tarafında Türkiye’yi temsil eden Şüheda Erkoç, yarışma sürecinde önce Top 30’a kalarak dikkat çekti.

Şüheda Erkoç, finalde ise dünya altıncısı oldu ve “En İyi Ulusal Kostüm” kategorisinde birincilik alarak Türkiye adına öne çıkan bir başarıya imza attı.

Bu başarının en dikkat çeken kısmı ise ulusal kostüm etabı oldu. Şüheda Erkoç’un gecede Osmanlı esintileri taşıyan ulusal kostümüyle sahneye çıktı ve bu kostümle “En İyi Ulusal Kostüm” birinciliğini aldı.

