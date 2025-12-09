"En İyi Ulusal Kostüm" Birincisi Oldu: Şüheda Erkoç’tan Büyük Miss Model of The World Başarısı!
Miss Model of the World, yıllardır modeller için uluslararası sahnede önemli bir vitrin olarak görülüyor. 2025 finalinin Çin’in Shenzhen kentinde 65 ülkenin katılımıyla düzenlenmesi de bu yılki heyecanı iyice artırdı. Miss Model of the World’de Türkiye’yi temsil eden Şüheda Erkoç, yarışmada önemli bir başarı elde etti. Erkoç, En İyi Ulusal Kostüm kategorisinde birinci olurken yarışma sürecinde de güçlü bir performans sergiledi.
Miss Model of the World, her yıl farklı ülkelerden modelleri aynı sahnede buluşturan ve uluslararası ölçekte dikkat çeken yarışmalardan biri.
Şüheda Erkoç, finalde ise dünya altıncısı oldu ve “En İyi Ulusal Kostüm” kategorisinde birincilik alarak Türkiye adına öne çıkan bir başarıya imza attı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
