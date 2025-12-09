onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zeynep Bastık'tan Babası Olduğu İddia Edilen Kişinin X'te Gündem Olan Görüntülerine Dair Açıklama!

Zeynep Bastık'tan Babası Olduğu İddia Edilen Kişinin X'te Gündem Olan Görüntülerine Dair Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.12.2025 - 08:58

Zeynep Bastık son günlerde hem özel hayatı hem de sosyal medya gündemiyle konuşuluyor. Serkay Tütüncü ile ilişkisi devam ederken, dün X’te “babası olduğu” iddia edilen bir kişinin havuz başındaki görüntüleri paylaşıldı. Bastık ise bu iddia hakkında açıklama yaparak görüntülerdeki kişinin babası olmadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaptığı paylaşımlar, özel hayatı, şarkıları ve konserleriyle gündemde görmeye alıştığımız Zeynep Bastık, geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerle konuşuluyor.

Yaptığı paylaşımlar, özel hayatı, şarkıları ve konserleriyle gündemde görmeye alıştığımız Zeynep Bastık, geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerle konuşuluyor.

Tabii Zeynep Bastık’ı sadece magazin gündemiyle değil, müzik listelerindeki güçlü yeriyle de konuşuyoruz. “Lan”, “Ara”, “Uslanmıyor Bu”, “Her Yerde Sen”, “Çukur”, “Kör Sevdam”, “Destan”, “Yatakta Kardiyo” gibi parçalarla hem dijital platformlarda hem de sosyal medyada uzun süredir öne çıkan Bastık zaman zaman özel hayatıyla da konuşuluyor.

Dün X’te havuz başında dans eden bir kişinin videosu “Zeynep Bastık’ın babası” iddiasıyla paylaşılınca o anlar kısa sürede viral hale geldi.

Bastık ise söylentiyi uzatmadan, videodaki kişinin babası olmadığını söyleyerek iddiaları açık şekilde yalanladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın