Zeynep Bastık'tan Babası Olduğu İddia Edilen Kişinin X'te Gündem Olan Görüntülerine Dair Açıklama!
Zeynep Bastık son günlerde hem özel hayatı hem de sosyal medya gündemiyle konuşuluyor. Serkay Tütüncü ile ilişkisi devam ederken, dün X’te “babası olduğu” iddia edilen bir kişinin havuz başındaki görüntüleri paylaşıldı. Bastık ise bu iddia hakkında açıklama yaparak görüntülerdeki kişinin babası olmadığını söyledi.
Yaptığı paylaşımlar, özel hayatı, şarkıları ve konserleriyle gündemde görmeye alıştığımız Zeynep Bastık, geçtiğimiz günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerle konuşuluyor.
Dün X’te havuz başında dans eden bir kişinin videosu “Zeynep Bastık’ın babası” iddiasıyla paylaşılınca o anlar kısa sürede viral hale geldi.
Bastık ise söylentiyi uzatmadan, videodaki kişinin babası olmadığını söyleyerek iddiaları açık şekilde yalanladı.
