Mutluluğunu Paylaştı: Biten Evliliği Sonrası Temiz Bir Sayfa Açan Buse Terim'den Beklenen Yeni Aşk Açıklaması!

Buse Terim’in Batu Son'la aşk yaşadığı öğrenilirken, beklenen açıklama da gecikmedi. Terim, aldığı destek mesajlarına teşekkür edip hayatında “yeni bir mutluluk” olduğunu doğruladı. Kızlarının ve ailesinin bu süreçten haberdar olduğunu söyledi.

'Aldığım tüm güzel mesajlar, iyi dilekler ve destek dolu yorumlar için kalbimden bir teşekkür bırakmak istiyorum🫶🏻

Hayatımda yeni bir mutluluk olması, bunu sizlerle paylaşmam, sizlerin de samimiyetle sahiplenmesi benim için çok değerli.

Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği hızda ilerliyor...

Kızlarım, ailem ve en yakınlarım, hayatımın her adımında yanımda ve hep haberdarlar. Bizim için önemli olan; sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol.

Ben mutluyum, huzurluyum. Güzel dileklerinizle bu mutluluğa ortak olduğunuz için tekrar teşekkür ederim🤍”