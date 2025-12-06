onedio
Mutluluğunu Paylaştı: Biten Evliliği Sonrası Temiz Bir Sayfa Açan Buse Terim'den Beklenen Yeni Aşk Açıklaması!

Mutluluğunu Paylaştı: Biten Evliliği Sonrası Temiz Bir Sayfa Açan Buse Terim'den Beklenen Yeni Aşk Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2025 - 12:19

Buse Terim, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak tutsa da son günlerde adının yeni bir aşkla anılmasıyla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. 10 yıllık evliliğini noktalamasının ardından sessiz ve temkinli ilerleyen Terim, bu kez paylaştığı açıklamayla hem merakı giderdi hem de mutluluğunu paylaştı.

Buse Terim, 2014'te Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, iki kızlarıyla birlikte uzun yıllar göz önünde ama sakin bir aile hayatı yaşıyordu.

Buse Terim, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, iki kızlarıyla birlikte uzun yıllar göz önünde ama sakin bir aile hayatı yaşıyordu.

Ardından çift, Mart 2024’te 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı şekilde tek celsede sonlandırdı. Boşanma sürecinde Buse Terim’in yaptığı açıklamalarda, uzlaşarak çözülemeyen anlaşmazlıklar vurgusu öne çıkmış ve özellikle bu süreçte çocuklarının mahremiyetine saygı rica edilmişti.

Boşanma sonrası bir süre özel hayatını geri planda tutan Buse Terim, 2025 sonlarında adı yeni bir ilişkiyle anılınca bu iddialara net bir dille karşı çıkmış, haberlerde adı geçen kişiyi tanımadığını söyleyerek söylentileri yalanlamıştı.

Buse Terim, yeni sevgilisini dün yaptığı paylaşımlarla ilk kez duyurmuştu:

Buse Terim yeni sevgilisini sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımlarla duyurmasının ardından açıklamada bulundu.

Buse Terim yeni sevgilisini sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımlarla duyurmasının ardından açıklamada bulundu.

Buse Terim’in Batu Son'la aşk yaşadığı öğrenilirken, beklenen açıklama da gecikmedi. Terim, aldığı destek mesajlarına teşekkür edip hayatında “yeni bir mutluluk” olduğunu doğruladı. Kızlarının ve ailesinin bu süreçten haberdar olduğunu söyledi.

 'Aldığım tüm güzel mesajlar, iyi dilekler ve destek dolu yorumlar için kalbimden bir teşekkür bırakmak istiyorum🫶🏻

Hayatımda yeni bir mutluluk olması, bunu sizlerle paylaşmam, sizlerin de samimiyetle sahiplenmesi benim için çok değerli.

Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği hızda ilerliyor...

Kızlarım, ailem ve en yakınlarım, hayatımın her adımında yanımda ve hep haberdarlar. Bizim için önemli olan; sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol.

Ben mutluyum, huzurluyum. Güzel dileklerinizle bu mutluluğa ortak olduğunuz için tekrar teşekkür ederim🤍”

