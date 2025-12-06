Mutluluğunu Paylaştı: Biten Evliliği Sonrası Temiz Bir Sayfa Açan Buse Terim'den Beklenen Yeni Aşk Açıklaması!
Buse Terim, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak tutsa da son günlerde adının yeni bir aşkla anılmasıyla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. 10 yıllık evliliğini noktalamasının ardından sessiz ve temkinli ilerleyen Terim, bu kez paylaştığı açıklamayla hem merakı giderdi hem de mutluluğunu paylaştı.
Buse Terim, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, iki kızlarıyla birlikte uzun yıllar göz önünde ama sakin bir aile hayatı yaşıyordu.
Buse Terim yeni sevgilisini sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımlarla duyurmasının ardından açıklamada bulundu.
