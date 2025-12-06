Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Kalp Operasyonu Geçirdi
Usta oyuncu Halil Ergün, bu kez ekranlardan değil sağlık durumuyla ilgili bir haberle sevenlerini meraklandırdı. Habertürk'ün haberine göre, Ergün'ün geçtiğimiz gün kalbinden bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.
Yaprak Dökümü’nde Ali Rıza Tekin rolüyle milyonların kalbine “Ali Rıza Bey” olarak kazınan usta oyuncu Halil Ergün, bu kez sağlık haberiyle gündemde.
Habertürk'ün haberinde göre, 79 yaşındaki Ergün’ün kalp ana damarlarından birinde daralma tespit edildiği ve stent uygulaması yapıldığı ortaya çıktı.
