onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Kalp Operasyonu Geçirdi

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Kalp Operasyonu Geçirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2025 - 09:36

Usta oyuncu Halil Ergün, bu kez ekranlardan değil sağlık durumuyla ilgili bir haberle sevenlerini meraklandırdı. Habertürk'ün haberine göre, Ergün'ün geçtiğimiz gün kalbinden bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Kaynak

Kaynak: https://www.haberturk.com/video/haber...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaprak Dökümü’nde Ali Rıza Tekin rolüyle milyonların kalbine “Ali Rıza Bey” olarak kazınan usta oyuncu Halil Ergün, bu kez sağlık haberiyle gündemde.

Yaprak Dökümü’nde Ali Rıza Tekin rolüyle milyonların kalbine “Ali Rıza Bey” olarak kazınan usta oyuncu Halil Ergün, bu kez sağlık haberiyle gündemde.

Son dönemde Halil Ergün’ü magazinde görme nedenlerimizden biri, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında Boğaz manzaralı evinin kapılarını ilk kez açması olmuştu. Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’inin nostaljisiyle birleşince bu ev turu epey ses getirmişti.

Bunun hemen öncesinde, Bedia Ener’in vefatı sonrası cenazede bazı Yaprak Dökümü oyuncularının katılmamasına dair sitem eden Halil Ergün, son olarak aynı dizide kızlarını canlandıran Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin kendisiyle iletişimde olmamasından dert yanmıştı.

Ekran tarafında ise usta oyuncuyu en güncel olarak Kanal D’nin 2024 yapımı “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinde izledik. Dizide Hakim Alaca karakterine hayat veren isim sağlık durumuyla ilgili gelişmelerle sevenlerini korkuttu.

Habertürk'ün haberinde göre, 79 yaşındaki Ergün’ün kalp ana damarlarından birinde daralma tespit edildiği ve stent uygulaması yapıldığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberinde göre, 79 yaşındaki Ergün’ün kalp ana damarlarından birinde daralma tespit edildiği ve stent uygulaması yapıldığı ortaya çıktı.

Operasyonun dün sabah saatlerinde özel bir hastanede gerçekleştiği, işlemin ardından usta oyuncunun bir gece gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Doktorların müdahalenin başarılı geçtiğini ve genel durumunun stabil olduğunu belirtilirken Halil Ergün sevenlerini endişelendirdi. Şimdi gözler, Halil Ergün’ün kısa süre içinde taburcu edilip günlük rutinine ne zaman döneceğine dair yeni güncellemelerde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın