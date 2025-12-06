Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Kalp Operasyonu Geçirdi

Son dönemde Halil Ergün’ü magazinde görme nedenlerimizden biri, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında Boğaz manzaralı evinin kapılarını ilk kez açması olmuştu. Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’inin nostaljisiyle birleşince bu ev turu epey ses getirmişti.

Bunun hemen öncesinde, Bedia Ener’in vefatı sonrası cenazede bazı Yaprak Dökümü oyuncularının katılmamasına dair sitem eden Halil Ergün, son olarak aynı dizide kızlarını canlandıran Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin kendisiyle iletişimde olmamasından dert yanmıştı.

Ekran tarafında ise usta oyuncuyu en güncel olarak Kanal D’nin 2024 yapımı “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinde izledik. Dizide Hakim Alaca karakterine hayat veren isim sağlık durumuyla ilgili gelişmelerle sevenlerini korkuttu.