Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Hande Erçel'in Sarı Kaşları Kendisine Çok Yakıştırıldı!
Hande Erçel bu sene hem ekran projeleriyle hem de yurt dışı moda sahnesindeki görünürlüğüyle vites yükseltti. Dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında gördüğümüz, 2025'e damga vuran isimlerden biri olan Hande Erçel'in yer aldığı her yeni çekimde başka bir detay konuşulur oldu. Oyuncunun yer aldığı son kapakta, Hande Erçel'in açık renk kaş tercihi sosyal medyada övgü topladı.
2025’i “Hande Erçel yılı” ilan edenler yalnız değilsiniz… Hem ekran tarafında hem moda-cephesinde rüzgar gibi esen Erçel bu sene çok konuşuldu.
Hande Erçel bu sene sadece projeleriyle değil, yurt dışı moda sahnesindeki görünürlüğüyle de epey konuşuldu.
