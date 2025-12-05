onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Hande Erçel'in Sarı Kaşları Kendisine Çok Yakıştırıldı!

Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Hande Erçel'in Sarı Kaşları Kendisine Çok Yakıştırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 15:15

Hande Erçel bu sene hem ekran projeleriyle hem de yurt dışı moda sahnesindeki görünürlüğüyle vites yükseltti. Dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında gördüğümüz, 2025'e damga vuran isimlerden biri olan Hande Erçel'in yer aldığı her yeni çekimde başka bir detay konuşulur oldu. Oyuncunun yer aldığı son kapakta, Hande Erçel'in açık renk kaş tercihi sosyal medyada övgü topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025’i “Hande Erçel yılı” ilan edenler yalnız değilsiniz… Hem ekran tarafında hem moda-cephesinde rüzgar gibi esen Erçel bu sene çok konuşuldu.

2025’i “Hande Erçel yılı” ilan edenler yalnız değilsiniz… Hem ekran tarafında hem moda-cephesinde rüzgar gibi esen Erçel bu sene çok konuşuldu.

Son dönemde adını sık duyduğumuz projeler arasında Barış Arduç’la yer aldığı “Rüzgara Bırak ” ve 2025 tarihli “Aşkı Hatırla” gibi yapımlar öne çıkarken kendisinin kaleme aldığı İki Dünya Bir Dilek filmi de beğeni toplamıştı.

Hande Erçel bu sene sadece projeleriyle değil, yurt dışı moda sahnesindeki görünürlüğüyle de epey konuşuldu.

Hande Erçel bu sene sadece projeleriyle değil, yurt dışı moda sahnesindeki görünürlüğüyle de epey konuşuldu.

Hande Erçel’in Vogue Arabia’nın Temmuz/Ağustos 2025 sayısında Amina Khalil ile birlikte kapakta yer alması çok konuşulmuştu. Üstüne Grazia Italia Ekim 2025 kapağı geldi ve bu kapak, uluslararası basında “ilk Türk kapak yıldızı” vurgusuyla öne çıkarılmıştı.

Bu yıl birden fazla dergide karşımıza çıkan Hande Erçel’in açık renk kaş tercihi, sosyal medyada beklenmedik şekilde büyük övgü topladı. Yüz ifadesini daha yumuşattığı düşünülen yeni imajı çok beğenildi!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın