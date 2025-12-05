10 Yıllık Eşi Volkan Bahçekapılı'dan Geçtiğimiz Yıl Boşanan Buse Terim Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 2014’te evlenmişti. Bu evlilikten Nil ve Naz adında iki kızları dünyaya geldi. Çift, 10 yıllık birlikteliği Mart 2024’te anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası Buse Terim’in yaptığı açıklamada, “uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar” vurgusu öne çıkarken, kızlarının her zaman öncelikleri olacağını söyleyerek bu süreçte özellikle çocuklarının mahremiyetine hassasiyet gösterilmesini rica etmişti.

Son haftalarda adı eğitimci/iş insanı Cenk Eyüboğlu ile anılan, Buse Terim cephesinden iddiaları yalanlayan bir açıklama gelmişti. Hatta Eyüboğlu tarafının da avukatı aracılığıyla “tanışıklık dahi yok” minvalinde bir yalanlamaya gittiği öğrenilmişti.