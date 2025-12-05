onedio
10 Yıllık Eşi Volkan Bahçekapılı'dan Geçtiğimiz Yıl Boşanan Buse Terim Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 13:51

Buse Terim, evliliğinin bitmesinin ardından özel hayatında yeni bir sayfa açtığını bu kez uzun açıklamalarla değil, tek bir pozla hissettirdi. 2014’te Volkan Bahçekapılı ile başlayan ve 2024’te sona eren 10 yıllık evlilikten sonra gelen bu konser karesi, sosyal medyada “yeni aşk ilanı” şeklinde yorumlandı!

Buse Terim’in özel hayatı yine magazin radarında. 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenip 10 yıllık evliliğini 2024’te anlaşmalı şekilde sonlandıran Terim, boşanma sonrası gündeme gelmişti.

Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 2014’te evlenmişti. Bu evlilikten Nil ve Naz adında iki kızları dünyaya geldi. Çift, 10 yıllık birlikteliği Mart 2024’te anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası Buse Terim’in yaptığı açıklamada, “uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar” vurgusu öne çıkarken, kızlarının her zaman öncelikleri olacağını söyleyerek bu süreçte özellikle çocuklarının mahremiyetine hassasiyet gösterilmesini rica etmişti.

Son haftalarda adı eğitimci/iş insanı Cenk Eyüboğlu ile anılan, Buse Terim cephesinden iddiaları yalanlayan bir açıklama gelmişti. Hatta Eyüboğlu tarafının da avukatı aracılığıyla “tanışıklık dahi yok” minvalinde bir yalanlamaya gittiği öğrenilmişti.

Buse Terim cephesinde “yeni sayfa” iddiaları bu kez söylenti olmaktan çıkıp fotoğrafla güç kazandı.

Uzun süre özel hayatını daha sakin bir çizgide tutan Terim’in, bir konserden paylaştığı karelerle duyurduğu yeni sevgilisi kısa sürede gündeme oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
