10 Yıllık Eşi Volkan Bahçekapılı'dan Geçtiğimiz Yıl Boşanan Buse Terim Yeni Bir Aşka Yelken Açtı!
Buse Terim, evliliğinin bitmesinin ardından özel hayatında yeni bir sayfa açtığını bu kez uzun açıklamalarla değil, tek bir pozla hissettirdi. 2014’te Volkan Bahçekapılı ile başlayan ve 2024’te sona eren 10 yıllık evlilikten sonra gelen bu konser karesi, sosyal medyada “yeni aşk ilanı” şeklinde yorumlandı!
Buse Terim’in özel hayatı yine magazin radarında. 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenip 10 yıllık evliliğini 2024’te anlaşmalı şekilde sonlandıran Terim, boşanma sonrası gündeme gelmişti.
Buse Terim cephesinde “yeni sayfa” iddiaları bu kez söylenti olmaktan çıkıp fotoğrafla güç kazandı.
