onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Beste Kökdemir'in Oğluna Verdiği Sıra Dışı İsim X'te Dillere Fena Düştü!

Oyuncu Beste Kökdemir'in Oğluna Verdiği Sıra Dışı İsim X'te Dillere Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 10:53

Beste Kökdemir bu kez yeni projesiyle değil, annelik heyecanı ve oğluna verdiği isimle gündemde! Uzun süredir merak edilen bebek haberi sonrası paylaşımlar gelir gelmez sosyal medya gündemi Kökdemir’in oğluna verdiği “Kai Güneş” ismiyle çalkalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kucağına bebeğini alan ve hayatında bambaşka bir sayfa açan Beste Kökdemir, bu kez oyunculuğundan çok seçtiği isimle magazin radarına girdi.

Kucağına bebeğini alan ve hayatında bambaşka bir sayfa açan Beste Kökdemir, bu kez oyunculuğundan çok seçtiği isimle magazin radarına girdi.

Tatlı Küçük Yalancılar, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı ve Her Yerde Sen gibi işlerle tanıdığımız Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz 2025’te evlenmiş, düğün döneminde de bebek müjdesiyle gündeme gelmişti.

Derken beklenen haber geldi: Çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı ve oğullarına “Kai Güneş” adını verdi.

Derken beklenen haber geldi: Çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı ve oğullarına “Kai Güneş” adını verdi.

Kökdemir’in doğum sonrası paylaştığı kareler ve isim tercihi sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Pek de alışık olmadığımız Kai ismi X'te dillere düştü.

Beste Kökdemir'in oğluna verdiği ismin detaylarından bahsetmiştik:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın