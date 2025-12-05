Oyuncu Beste Kökdemir'in Oğluna Verdiği Sıra Dışı İsim X'te Dillere Fena Düştü!
Beste Kökdemir bu kez yeni projesiyle değil, annelik heyecanı ve oğluna verdiği isimle gündemde! Uzun süredir merak edilen bebek haberi sonrası paylaşımlar gelir gelmez sosyal medya gündemi Kökdemir’in oğluna verdiği “Kai Güneş” ismiyle çalkalandı.
Kucağına bebeğini alan ve hayatında bambaşka bir sayfa açan Beste Kökdemir, bu kez oyunculuğundan çok seçtiği isimle magazin radarına girdi.
Derken beklenen haber geldi: Çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı ve oğullarına “Kai Güneş” adını verdi.
