Veto mu Yedi? Danla Bilic'e Aşk İddialarına Karıştığı Emirhan Topçu'nun Annesi Pınar Topçu'dan İmalı Gönderme
Danla Bilic-Emirhan Topçu iddiaları Danla’nın net reddiyle kapanmış gibiydi ama bu kez sahneye “anne detayı” çıktı! Pınar Topçu’nun Danla’yı kısa süreliğine takip edip ardından takipten çıkması ve üstüne göndermeli olduğu düşünülen paylaşımı, sosyal medyada “kaynanadan veto yedi' iddialarını gündeme taşıdı!
Danla Bilic, magazin gündemine karıştığı aşk iddiaları kadar gündeme damga vuran sözleriyle de öne çıkıyor; kendisinin adı influencer dünyasında olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşuluyor.
Sosyal medyada konuşulanlara göre Pınar Topçu’nun Danla Bilic’i kısa süreliğine takip edip ardından takipten çıkması @birkahvebingıybet isimli hesabın paylaşımlarıyla öne çıktı.
Üstüne bir de göndermeli olduğu düşünülen paylaşım gelince ortalık bir anda karıştı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Arzu Sabancı vibe... Danla, sen bi Hande ile buluş, sana vereceği tavsiyeler varmış..
danla tatlıcıyı bırakmıyacaktı zirvede başladı aşk hayatına şimdi kırıntılarla idare etmeye çabalıyor
annesi türbanlı deniz baykal emine ülker tarhan nur serter zihniyetliler gelir yorumlara dislike butonuna 🤣