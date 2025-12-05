onedio
Veto mu Yedi? Danla Bilic'e Aşk İddialarına Karıştığı Emirhan Topçu'nun Annesi Pınar Topçu'dan İmalı Gönderme

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2025 - 09:41

Danla Bilic-Emirhan Topçu iddiaları Danla’nın net reddiyle kapanmış gibiydi ama bu kez sahneye “anne detayı” çıktı! Pınar Topçu’nun Danla’yı kısa süreliğine takip edip ardından takipten çıkması ve üstüne göndermeli olduğu düşünülen paylaşımı, sosyal medyada “kaynanadan veto yedi' iddialarını gündeme taşıdı!

Danla Bilic, magazin gündemine karıştığı aşk iddiaları kadar gündeme damga vuran sözleriyle de öne çıkıyor; kendisinin adı influencer dünyasında olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşuluyor.

Zaman zaman inişli çıkışlı ilişkileriyle konuşulan Bilic, geçmişte yaşadığı zor bir ilişki sürecine dair açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. 

Ve tabii 2025’in en çok konuşulan başlıklarından biri: Danla Bilic - Emirhan Topçu iddiaları… Mart ayından bu yana farklı dalgalar halinde yeniden ısıtılan bu söylentilerde, bir noktada Emirhan Topçu’nun annesi Pınar Topçu’nun bile karışmış, iddialara tek kelimelik “komik” yanıtıyla gündeme gelmişti.

Derken Aralık başında aynı iddialar bir kez daha hortladı. Danla Bilic de bu kez yine net konuşup “Hayatımda kimse yok” diyerek söylentileri kapatmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sosyal medyada konuşulanlara göre Pınar Topçu’nun Danla Bilic’i kısa süreliğine takip edip ardından takipten çıkması @birkahvebingıybet isimli hesabın paylaşımlarıyla öne çıktı.

Bu hamlenin kastılı mı yanlışlıkla mı olduğu kafalarda soru işareti yaratırken, Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'nun Bilic'i anında takipten çıktığı fark edildi.

Üstüne bir de göndermeli olduğu düşünülen paylaşım gelince ortalık bir anda karıştı.

@nurmagazins'in paylaşımına göre, yaşanan takip hamlesinin ardından gelen “Herkes yerini ve haddini bilsin sonra biz bildirince küsüyorlar.” sözleri Danla Bilic'e büyük bir gönderme olarak yorumlandı!

Sosyal medya bu olayı çoktan “aşk iddiası” dosyasından çıkarıp kaynana polemiğine bağlarken bakalım ilerleyen günlerde bizi ne gibi açıklamalar bekliyor...

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz? *Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Hermione Granger

Arzu Sabancı vibe... Danla, sen bi Hande ile buluş, sana vereceği tavsiyeler varmış..

nimo

danla tatlıcıyı bırakmıyacaktı zirvede başladı aşk hayatına şimdi kırıntılarla idare etmeye çabalıyor

Kedi Topu

annesi türbanlı deniz baykal emine ülker tarhan nur serter zihniyetliler gelir yorumlara dislike butonuna 🤣