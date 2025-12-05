Veto mu Yedi? Danla Bilic'e Aşk İddialarına Karıştığı Emirhan Topçu'nun Annesi Pınar Topçu'dan İmalı Gönderme

Zaman zaman inişli çıkışlı ilişkileriyle konuşulan Bilic, geçmişte yaşadığı zor bir ilişki sürecine dair açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.

Ve tabii 2025’in en çok konuşulan başlıklarından biri: Danla Bilic - Emirhan Topçu iddiaları… Mart ayından bu yana farklı dalgalar halinde yeniden ısıtılan bu söylentilerde, bir noktada Emirhan Topçu’nun annesi Pınar Topçu’nun bile karışmış, iddialara tek kelimelik “komik” yanıtıyla gündeme gelmişti.

Derken Aralık başında aynı iddialar bir kez daha hortladı. Danla Bilic de bu kez yine net konuşup “Hayatımda kimse yok” diyerek söylentileri kapatmıştı.