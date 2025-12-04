onedio
Filtreli ve Filtresiz Pozları Karşılaştırıldı: Esra Ezmeci'nin Photoshop'suz Hali Ortaya Çıktı!

Filtreli ve Filtresiz Pozları Karşılaştırıldı: Esra Ezmeci'nin Photoshop'suz Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2025 - 15:38

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, bu kez programındaki vakalarla değil, sosyal medyaya düşen “filtresiz” pozu ve bitmeyen estetik iddialarıyla gündemde. Entertainmentturkiye hesabının paylaştığı fotoğraf, Ezmeci’nin filtreli ve filtresiz halini masaya yatırdı!

Televizyonda her gün bambaşka aile dramlarıyla karşımıza çıkan, sosyal medyada ise oldukça aktif olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, son dönemde hem programında işlediği dosyalarla hem de estetik iddialarıyla gündemin tam ortasında.

Televizyonda her gün bambaşka aile dramlarıyla karşımıza çıkan, sosyal medyada ise oldukça aktif olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, son dönemde hem programında işlediği dosyalarla hem de estetik iddialarıyla gündemin tam ortasında.

Bir yanda Beyaz TV’deki “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programında Güllü’nün şüpheli ölümü gibi ağır dosyaları konuşan, diğer yanda Instagram’daki cinsellik ve ilişki itiraflarını gündeme taşıyan Esra Ezmeci yıllar içinde değişen fiziğiyle de çok konuşulmuştu.

Vücuduna işlem yaptırdığın iddialarını sürekli yalanlayan Esra Ezmeci'nin son gündeme gelme nedeni ise sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafı oldu.

Vücuduna işlem yaptırdığın iddialarını sürekli yalanlayan Esra Ezmeci'nin son gündeme gelme nedeni ise sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafı oldu.

Üstüne bir de “kum saati vücudu”, kalça estetiği söylentileri ve “estetiksiz hâli” tartışmaları eklenince, kendisinin dış görünüşü de sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyordu.

Son dönemde hem programındaki dosyalar hem de estetik iddialarıyla gündemden düşmeyen Esra Ezmeci, bu kez de “filtresiz–filtreli” tartışmasıyla sosyal medyaya düştü. @entertainmentturkiye hesabının paylaştığı “Esra Ezmeci’nin filtresisiz hali' profilindeki diğer fotoğraflarla karşılaştırıldı.

