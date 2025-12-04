Hiç Böylesine Denk Gelmedik: Oyuncu Beste Kökdemir'in Oğluna Verdiği İsmi Duymanız Lazım!
Son dönemde hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla ve mutluluğuyla söz ettiren Beste Kökdemir, iş insanı eşi Fazlı Erdinç Çatak’la birlikte ilk bebeklerini kucağına alarak bambaşka bir yolculuğa başladı. Çiftin oğullarına verdiği isim dikkat çekti.
Oyuncu Beste Kökdemir, 4 Temmuz 2025’te uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evlendi.
4 Temmuz’da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen oyuncu, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.
Kasım sonunda gelen doğum haberiyle birlikte ikili, oğullarına “Kai Güneş” adını verdiklerini duyurdu.
