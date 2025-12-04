onedio
Hiç Böylesine Denk Gelmedik: Oyuncu Beste Kökdemir'in Oğluna Verdiği İsmi Duymanız Lazım!

Ecem Dalgıçoğlu
04.12.2025 - 14:47

Son dönemde hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla ve mutluluğuyla söz ettiren Beste Kökdemir, iş insanı eşi Fazlı Erdinç Çatak’la birlikte ilk bebeklerini kucağına alarak bambaşka bir yolculuğa başladı. Çiftin oğullarına verdiği isim dikkat çekti.

Oyuncu Beste Kökdemir, 4 Temmuz 2025’te uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evlendi.

2015 yapımı “Tatlı Küçük Yalancılar”daki Açelya rolü ise onu genç izleyicinin hafızasına kazıdı. Ardından “Poyraz Karayel”, “Hayat Şarkısı”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Kalbimin Sultanı”nda Hoşyar Sultan ve romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”de Eylül Gündüzeli gibi farklı karakterlere hayat veren Beste Kökdemir oyunculuğunun yanı sıra son zamanlarda özel hayatıyla öne çıkıyor.

4 Temmuz’da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen oyuncu, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.

Hamilelik sürecini de sosyal medyada samimi şekilde paylaşan Kökdemir, takipçilerine anne olmaya hazırlık sürecini adım adım göstermişti.

Kasım sonunda gelen doğum haberiyle birlikte ikili, oğullarına “Kai Güneş” adını verdiklerini duyurdu.

Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak oğullarına “Kai Güneş” ismini verdi. “Kai” ismi dünya çapında farklı kültürlerde karşımıza çıkan bir erkek ismi; özellikle Hawaii kökenli kullanımlarda “deniz, okyanus” anlamına gelen isim, Avrupa'da Kai isminin Frizce kökenli olduğu, 'savaşçı' anlamına gelen Kaimbe isminin kısa hali olduğu düşünülüyor. Kai isminin ayrıca Galce, İskandinav ve Yunan kökenli olduğu biliniyor.

