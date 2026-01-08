Mackolik’te “Büyük Resim”: Küresel Plan, Büyük Topluluk, Yeni Kazanç Modelleri

Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı, Mackolik’in grup içindeki stratejik konumuna ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere dair net mesajlar verdi. Kayabalı, Mediazone olarak Mackolik’in geleceğine güvenlerinin tam olduğunu vurgularken, platformun yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de en büyük spor uygulamalarından biri olduğunu ifade etti.

“27 milyon kişi, tek platform”

Kayabalı’nın paylaştığı verilere göre Mackolik, bugün Türkiye’de 27 milyon, Fransızca, İngilizce ve Arapça dillerinde ise yaklaşık 6 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Mediazone cephesinde stratejik önceliğin, tüm grup şirketlerinde olduğu gibi Mackolik’te de yalnızca reklama dayalı bir yapıdan çıkarak, kullanıcılara sunulacak yeni hizmet ve ürünlerle reklam dışı gelir kanalları oluşturmak olduğunu belirten Kayabalı, bu noktada Mackolik’in sahip olduğu büyük topluluğun çok güçlü fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Mediazone mecraları arasındaki sinerjinin Mackolik gelirlerine etkisinin önümüzdeki dönemde daha görünür hale gelmesini beklediklerini ifade eden Kayabalı, grup içinde yapılan teknik ve operasyonel entegrasyonlarla birlikte reklamverenlere artık çok daha doğru hedeflemeli ve çok daha etkili reklam modelleri sunabildiklerini vurguladı. Bu dönüşümün, dijital reklam tarafındaki sektörel bağımlılığı da önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Kayabalı ayrıca 2026 yılının, Mediazone’un oyun ve finansal teknolojiler alanlarında yaptığı yatırımlar sonucu ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin Mackolik kitlesiyle buluşacağı ve bu sayede yepyeni gelir kalemlerinin devreye alınacağı bir yıl olacağını ifade etti. Mediazone’un girişimci kimliği ve sürekli büyüme hedefiyle yoluna güçlü bir özgüvenle devam ettiğini belirten Kayabalı, Mackolik’in bu büyüme hikâyesinin merkezinde yer aldığını söyledi.