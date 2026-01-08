onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güldüy Güldüy Show Çocuk'un Yıldızı, 2026 Yazında Evleneceğini Açıkladı!

Güldüy Güldüy Show Çocuk'un Yıldızı, 2026 Yazında Evleneceğini Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.01.2026 - 15:26

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldüy Güldüy Show Çocuk'la adından söz ettiren genç aktör En Başarılı Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu. Şu ana dek İftarlık Gazoz, Can Dostlar, Düğün Dernek, Geniş Aile, Ezel, Fatmagül'ün Suçu Ne?, İşler GüçlerPoyraz Karayel, Güldüy Güldüy Show ve daha nice başarılı yapımda rol alan Berat Efe Parlar'ı son olarak 2022 yılında Tozkoparan İskender'de görmüştük.

Berat Efe Parlar, Gece Muhabiri'nin mikrofonuna özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Kaynak: Gece Muhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Berat Efe Parlar, pek çok başarılı dizi ve filmde rol aldı.

Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Berat Efe Parlar, pek çok başarılı dizi ve filmde rol aldı.

İftarlık Gazoz, Can Dostlar, Düğün Dernek, Geniş Aile, Ezel, Fatmagül'ün Suçu Ne?, İşler GüçlerPoyraz Karayel, Güldüy Güldüy Show gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Berat Efe Parlar, son 3 yıldır televizyonda bir dizide oynamadı. Kardeş Takımı 3'le sinemalarda izleyeceğimiz ünlü oyuncu, dün akşam Gece Muhabiri'nin radarına takıldı.

Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan genç oyuncu 2026 yazında evlenmeyi planladığını açıkladı! Duyana yaşlı hissettiren bu bilginin ardından Berat Efe Parlar kaç yaşında sorusu akıllara takıldı. 2001 doğumlu genç oyuncunun 24 yaşında olduğunu hemen belirtelim.

İşte, Berat Efe Parlar'ın açıklaması:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın