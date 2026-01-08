Güldüy Güldüy Show Çocuk'un Yıldızı, 2026 Yazında Evleneceğini Açıkladı!
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldüy Güldüy Show Çocuk'la adından söz ettiren genç aktör En Başarılı Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu. Şu ana dek İftarlık Gazoz, Can Dostlar, Düğün Dernek, Geniş Aile, Ezel, Fatmagül'ün Suçu Ne?, İşler Güçler, Poyraz Karayel, Güldüy Güldüy Show ve daha nice başarılı yapımda rol alan Berat Efe Parlar'ı son olarak 2022 yılında Tozkoparan İskender'de görmüştük.
Berat Efe Parlar, Gece Muhabiri'nin mikrofonuna özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Kaynak: Gece Muhabiri
Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Berat Efe Parlar, pek çok başarılı dizi ve filmde rol aldı.
İşte, Berat Efe Parlar'ın açıklaması:
