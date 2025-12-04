Boşanma Sonrası Kendini Spor Salonuna Kapatan Yasemin Ergene'nin Kol Kasları Ekrandan Gözümüze Girdi!
Boşanma sonrası kendini resmen spor salonuna kilitleyen Yasemin Ergene, son paylaşımlarında kol kaslarını sergiledi. Yıllarca “sosyetenin en zarif gelini” olarak gördüğümüz Ergene’nin bugün 'fit influencer' moduna geçmesi dikkat çekti.
“Doktorlar” dizisindeki Ela rolüyle hepimizin kalbini kazanan Yasemin Ergene, yıllar içinde ekranlardan cemiyet hayatına, oradan da tam zamanlı influencer’lığa uzanan bambaşka bir yol çizdi.
Zaten yıllardır sağlıklı yaşam paylaşımları ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle öne çıkan isim boşanma sonrası bambaşka şekilde öne çıkmaya başladı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
