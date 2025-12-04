onedio
article/comments
article/share
Boşanma Sonrası Kendini Spor Salonuna Kapatan Yasemin Ergene'nin Kol Kasları Ekrandan Gözümüze Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2025 - 11:58

Boşanma sonrası kendini resmen spor salonuna kilitleyen Yasemin Ergene, son paylaşımlarında kol kaslarını sergiledi. Yıllarca “sosyetenin en zarif gelini” olarak gördüğümüz Ergene’nin bugün 'fit influencer' moduna geçmesi dikkat çekti.

“Doktorlar” dizisindeki Ela rolüyle hepimizin kalbini kazanan Yasemin Ergene, yıllar içinde ekranlardan cemiyet hayatına, oradan da tam zamanlı influencer’lığa uzanan bambaşka bir yol çizdi.

Boşanma sonrası paylaşımlarıyla karşımıza düşen Yasemin Ergene’yi aslında hepimiz ilk olarak 2000’lerin o efsane döneminden tanıyoruz. “Koçum Benim” ve “Aşk Oyunu” derken, Doktorlar’daki Ela Altındağ karakteri onu bir anda gençliğimizin ekran ikonu yapmıştı.

“Sosyetenin en zarif gelini”, şimdi influencer oldu... İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından, Yasemin Ergene bu kez spor salonundan paylaştığı karedeki kaslı kolları ve fit vücuduyla gündemde.

Zaten yıllardır sağlıklı yaşam paylaşımları ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle öne çıkan isim boşanma sonrası bambaşka şekilde öne çıkmaya başladı.

2011’de iş insanı İzzet Özilhan ile evlenip oyunculuğa ara veren Ergene, o dönemden sonra daha çok “Yasemin Özilhan” olarak anıldı; davetler, gala geceleri, moda haftaları derken “sosyetenin en şık, en zarif gelini” imajını oturttu. Dizilerden tanıdığımız Ela gitmiş; yerine lüks yaşantısıyla dikkat çeken yepyeni biri gelmişti.

Ancak 2025’te tablo değişti. Yaklaşık 14 yıllık evlilik, tarafların yaptığı ortak açıklamayla anlaşmalı boşanmayla sona erdi. 

Yasemin Ergene de boşanma sonrası kendini spora verdi. Ünlü ismin son paylaşımındaki kol kasları öne çıktı!

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
