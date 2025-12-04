Boşanma Sonrası Kendini Spor Salonuna Kapatan Yasemin Ergene'nin Kol Kasları Ekrandan Gözümüze Girdi!

Boşanma sonrası paylaşımlarıyla karşımıza düşen Yasemin Ergene’yi aslında hepimiz ilk olarak 2000’lerin o efsane döneminden tanıyoruz. “Koçum Benim” ve “Aşk Oyunu” derken, Doktorlar’daki Ela Altındağ karakteri onu bir anda gençliğimizin ekran ikonu yapmıştı.

“Sosyetenin en zarif gelini”, şimdi influencer oldu... İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından, Yasemin Ergene bu kez spor salonundan paylaştığı karedeki kaslı kolları ve fit vücuduyla gündemde.