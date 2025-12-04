onedio
Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2025 - 11:17

Kurtlar Vadisi yayımlandığı dönemde tüm ülkeyi ekrana kilitlemiş, Necati Şaşmaz da Polat Alemdar karakteriyle bir anda inanılmaz bir popülerlik kazanmıştı. Şimdi ise oyuncu, uzun süren sessizliğin ardından gri saçlarıyla yeniden karşımıza çıktı!

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde efsaneleşen Polat Alemdar karakteriyle hafızalara yerleşmişti.

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde efsaneleşen Polat Alemdar karakteriyle hafızalara yerleşmişti.

Kurtlar Vadisi, 2000’lerin ortasında Türkiye’de televizyon izleme alışkanlığını resmen baştan yazan bir fenomendi. Dizinin merkezinde yer alan isim ise, elbette Necati Şaşmaz’ın canlandırdığı Polat Alemdar’dı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Necati Şaşmaz, "Ankara ziyareti" notuyla paylaştığı fotoğrafla yeniden gündeme oturdu.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Necati Şaşmaz, “Ankara ziyareti” notuyla paylaştığı fotoğrafla yeniden gündeme oturdu.

Kurtlar Vadisi’nin efsane ismini yıllar sonra, saçları iyice kırlaşmış halde gören birçok kullanıcı şaşkınlığını gizleyemedi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
ahmetpamukupaagl

bu çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş

nolmus ki

srarla K.V dizisiyle hatırlatıyorlar her yerde ama benim aklımda şeyh olmaya çalışıp eşinin ve çocuğunun psikolojisini bozan bi tarikatçi olarak kaldı. Keşke... Devamını Gör

BOTezyum

vay be, yaşlandık ustaaağğğğ