Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz’ın Son Hali Ortaya Çıktı
Kurtlar Vadisi yayımlandığı dönemde tüm ülkeyi ekrana kilitlemiş, Necati Şaşmaz da Polat Alemdar karakteriyle bir anda inanılmaz bir popülerlik kazanmıştı. Şimdi ise oyuncu, uzun süren sessizliğin ardından gri saçlarıyla yeniden karşımıza çıktı!
Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde efsaneleşen Polat Alemdar karakteriyle hafızalara yerleşmişti.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Necati Şaşmaz, “Ankara ziyareti” notuyla paylaştığı fotoğrafla yeniden gündeme oturdu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
bu çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş
srarla K.V dizisiyle hatırlatıyorlar her yerde ama benim aklımda şeyh olmaya çalışıp eşinin ve çocuğunun psikolojisini bozan bi tarikatçi olarak kaldı. Keşke... Devamını Gör
vay be, yaşlandık ustaaağğğğ