Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 liraya yükseldiği açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısı bugün düzenlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın