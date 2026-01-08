onedio
article/comments
article/share
Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı

İsmail Kahraman
08.01.2026 - 12:13 Son Güncelleme: 08.01.2026 - 12:20

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 liraya yükseldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısı bugün düzenlendi.

Bakanlık kaynakları, yeni zamla birlikte bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89,04 lira olduğunu açıkladı. Ayrıca yeni dönem bedelli askerlik başvurularının da başladığı belirtildi.

Bedelli askerlik ücreti, 280 bin 850 liradan yüzde 18,60 oranında zamlanarak 333 bin 89 liraya yükseldi.

