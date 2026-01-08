Günde Kaç Saat Uyuduğunu Söyle, Senin Hangi Hayvan Olduğunu Tahmin Edelim!
Uyku düzeninizi ve sürenizi baz alarak, sizin hangi hayvana benzediğinizi tahmin edeceğiz. İnanması güç gelebilir ama evet, uyku alışkanlıklarınız hayvanlar dünyasında hangi türe daha yakın olduğunuzu belirleyebilir. Gündelik hayatın yoğun temposu içerisinde, uykuya ne kadar zaman ayırdığınızı hiç düşündünüz mü? Kimimiz gece uykusunu sevenlerden, kimimizse şafağın ilk ışıklarıyla uyanmayı tercih edenlerdeniz. Kimileri ise gecenin bir yarısı uyanıp, ay ışığında dolaşmayı sever. İşte tüm bu uyku alışkanlıklarınız, sizin hangi hayvanla eşleştiğinizi belirleyecek.
Sen günde kaç saat uyuyorsun?
Kurt
Kedi
Tilki
Köpek
At
Koala
Ayı
