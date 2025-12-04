Giray Altınok'un Emeklilik İtirafı Prens Hayranlarını Üç Buçuk Attırdı!
Giray Altınok son birkaç yılda “sevdiğimiz yan rol oyuncusu” çizgisinden çıkıp bambaşka bir ligde oynamaya başlayan isimlerden biri oldu. Hem kalemi hem oyunculuğu olan, kendi mizah evrenini kurabilen nadir komedyenlerden biri olan Giray Altınok şimdilerde Prens'le başarıdan başarıya koşuyor.
Giray Altınok'dan gelen emeklilik itirafı ise oyuncunun hayranlarını korkuttu!
Gelin o açıklamaya birlikte bakalım:
“Prens” 2024’te düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden eli boş dönmeyip “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü alırken, Giray Altınok da “En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu” seçilmişti.
