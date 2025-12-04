onedio
Giray Altınok'un Emeklilik İtirafı Prens Hayranlarını Üç Buçuk Attırdı!

Giray Altınok'un Emeklilik İtirafı Prens Hayranlarını Üç Buçuk Attırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
04.12.2025 - 09:40

Giray Altınok son birkaç yılda “sevdiğimiz yan rol oyuncusu” çizgisinden çıkıp bambaşka bir ligde oynamaya başlayan isimlerden biri oldu. Hem kalemi hem oyunculuğu olan, kendi mizah evrenini kurabilen nadir komedyenlerden biri olan Giray Altınok şimdilerde Prens'le başarıdan başarıya koşuyor. 

Giray Altınok'dan gelen emeklilik itirafı ise oyuncunun hayranlarını korkuttu!

Gelin o açıklamaya birlikte bakalım:

“Prens” 2024’te düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden eli boş dönmeyip “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü alırken, Giray Altınok da “En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu” seçilmişti.

“Prens” 2024’te düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden eli boş dönmeyip “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü alırken, Giray Altınok da “En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu” seçilmişti.

Şimdilerde başarıdan başarıya koşan Giray Altınok, Prens'in her yeni sezonuyla beklentilerin üzerine çıkmayı başarıyor. Son olarak, Altınok’un bir davette yaptığı “emeklilik” çıkışı gündemi bir anda değiştirdi. Kendisine sorulan “Ne olursa emekli olursunuz?” sorusuna, beklenen “Asla bırakmam, sahnede ölürüm” klişesi yerine oldukça gerçekçi ve mütevazı bir yanıt veren isim “Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür.” şeklinde konuşunca Prens hayranları üç buçuk attı!

